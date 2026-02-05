Арне Слот: «Ты можешь выиграть АПЛ, ЛЧ, но показывать красивый футбол в долгосрочной перспективе стоит гораздо больше. К этому я стремлюсь»

"Как тренер ты можешь выиграть АПЛ, Лигу чемпионов, Кубок Англии или Кубок английской лиги, но главное, чего ты можешь добиться — это показывать красивый футбол.
Впрочем, на данный момент болельщики могут немного поспорить, но это именно то, к чему я стремлюсь.
Я всегда хочу, что моя команда владела мячом, играла интенсивно, и чтобы болельщикам нравилось то, что они видят.
Трофеи — это одно, но быть командой, клубом или тренером, которые отстаивают хороший футбол, в долгосрочной перспективе стоит гораздо больше", — сказал Арне Слот в подкасте The Reds Roundtable.