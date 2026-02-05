Ричмонд
«Аталанта» — «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

«Аталанта» примет «Ювентус» в матче ¼ финала Кубка Италии.

Источник: Спортс"

Игра пройдет на стадионе «Адзурри д’Италия».

Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 23:00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.

Календарь Кубка Италии.

Статистика Кубка Италии.