«Аталанта» — «Ювентус». Онлайн-трансляция начнется в 23:00

Игра пройдет на стадионе «Адзурри д’Италия».
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 23:00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Календарь Кубка Италии.
Статистика Кубка Италии.
«Аталанта» примет «Ювентус» в матче ¼ финала Кубка Италии.
Игра пройдет на стадионе «Адзурри д’Италия».
Спортс«» проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало — в 23:00 по московскому времени. Телеканал «Матч ТВ» покажет игру в прямом эфире.
Календарь Кубка Италии.
Статистика Кубка Италии.