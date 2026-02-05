Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.37
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Александр Кержаков: «Роналду не сравнить с Месси. Лео мог взять мяч, всех обыграть и завести его за линию ворот. Для меня так: Месси, Роналдиньо, Роналдо и потом Криштиану»

Бывший нападающий сборный России Александр Кержаков считает, что Криштиану Роналду существенно уступает Лионелю Месси.

Источник: Спортс"

«Меня сейчас могут хейтить, у нас же есть те, кто за Месси, кто за Роналду. Но поверье мне, я играл против Месси, когда он был девятнадцатый номер. Я был в “Севилье”, это был, по-моему, второй сезон или третий сезон. Это был у меня, может, пятый мой матч за “Севилью”. Мы тогда их обыграли, и я в перерыве с ним поменялся футболками.

Я об этом уже очень много раз говорил: я не понимал, зачем он отдает мяч. Вот я находился на поле, ему шла передача — никто из футболистов «Севильи» не мог у него отобрать мяч. Никто.

Я не знаю, зачем он отдавал передачи. Он реально, по моим ощущениям, мог просто взять мяч, всех обыграть и завести его за линию ворот, потом еще раз получить мяч, обыграть и завести его за линию ворот.

Роналду — это несравнимый с Месси футболист.

Вот, честно, смотри, не обижая никого… Если меня спрашивают о футболистах, если брать современных футболистов, ну относительно, для меня: Месси, Роналдиньо, R9 (Роналдо — Спортс«“) — и потом Криштиану Роналду”, — сказал Кержаков в подкасте Hustle Show.