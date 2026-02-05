Кержаков о сборной: «Нафига тратить деньги на приглашение Гренады или Брунея? Сделайте в “Лужниках” турнир команд из детских домов — позовите меня, Дзюбу, Акинфеева»

"Знаешь, что для меня было бы намного круче? Если бы устроили бы какую-нибудь благотворительную историю. Те деньги, которые вы тратите на приглашение условной Гренады или Брунея, — ну возьмите, пригласите в Москву команды там из детских домов по всей стране.
Сделайте им матч в «Лужниках», турнир, пусть они сыграют. Пусть придет Дзюба, пусть придет Кержаков, пусть придет Акинфеев, пусть придут, я не знаю, кто-то еще, споет песни, нагоните народ, чтобы дети посмотрели. Вы тратите такие большие деньги на это все… Ну нафига, блин?" — сказал Кержаков в подкасте Hustle Show.
Российская сборная отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.