Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.51
П2
3.50
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.37
П2
3.45
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Италия
завершен
Болонья
0
:
Милан
3
П1
X
П2

Кержаков о сборной: «Нафига тратить деньги на приглашение Гренады или Брунея? Сделайте в “Лужниках” турнир команд из детских домов — позовите меня, Дзюбу, Акинфеева»

Бывший нападающий сборный России Александр Кержаков считает нецелесообразным проведение матчей национальной команды с соперниками вроде Гренады и Брунея.

Источник: Спортс"

"Знаешь, что для меня было бы намного круче? Если бы устроили бы какую-нибудь благотворительную историю. Те деньги, которые вы тратите на приглашение условной Гренады или Брунея, — ну возьмите, пригласите в Москву команды там из детских домов по всей стране.

Сделайте им матч в «Лужниках», турнир, пусть они сыграют. Пусть придет Дзюба, пусть придет Кержаков, пусть придет Акинфеев, пусть придут, я не знаю, кто-то еще, споет песни, нагоните народ, чтобы дети посмотрели. Вы тратите такие большие деньги на это все… Ну нафига, блин?" — сказал Кержаков в подкасте Hustle Show.

Российская сборная отстранена от международных соревнований с февраля 2022 года.