Президент Медиалиги о Роналду: «Думаю, будет невозможно увидеть такой трансфер, это фантастическая история»

Об этом рассказал президент лиги Николай Осипов.
"К моему большому сожалению, пока для нас это неподъемный трансфер. Думаю, будет невозможно увидеть такой трансфер, это фантастическая история.
Мне кажется, Криштиану Роналду продолжит путь у себя дома в Португалии или уедет в Америку и еще успеет пофеерить и посоревноваться с Месси", — сказал Осипов.
Ранее в Медиалиге за «Банку» сыграл экс-партнер Криштиану по «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Нани.
Старт седьмого сезона планируется на апрель 2026-го.