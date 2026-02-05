Ричмонд
Роналду не сыграет с «Аль-Иттихадом», хотя тренировался с «Аль-Насром» вчера. Форвард по-прежнему недоволен PIF (Фабрицио Романо)

Криштиану Роналду пропустит еще один матч «Аль-Насра».

Источник: Спортс"

Португальский футболист не примет участие в завтрашней игре против «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо. Футболист по-прежнему недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет некоторыми клубами лиги. Травмы у него нет, вчера нападающий тренировался с командой.

При этом инсайдер призывает не спешить с выводами о том, что 41-летний форвард планирует расторгнуть контракт или перейти в МЛС.

Ранее сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство. Также появлялась информация, что Роналду выступал против перехода Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Роналду выложил фото с тренировки в «Аль-Насре». Криштиану пропустил матч с «Аль-Риядом» — писали, что он бойкотирует и следующую игру.