Роналду не сыграет с «Аль-Иттихадом», хотя тренировался с «Аль-Насром» вчера. Форвард по-прежнему недоволен PIF (Фабрицио Романо)

Португальский футболист не примет участие в завтрашней игре против «Аль-Иттихада» в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает Фабрицио Романо. Футболист по-прежнему недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет некоторыми клубами лиги. Травмы у него нет, вчера нападающий тренировался с командой.