Роналду сказал чиновникам саудовской лиги, что готов покинуть «Аль-Наср». Форвард считает, что его предали (CBS Sports)

Ранее 40-летний форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что он не участвовал и в тренировке после игры. До этого стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем».
Также появлялась информация, что Роналду выступал против перехода Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».
Как пишет CBS Sports, португалец сообщил высокопоставленным чиновникам саудовской лиги, что готов покинуть страну из-за недовольства ситуацией с трансферами. По словам источника, близкого к «Аль-Насру», футболист считает, что его предали.
Тот же источник предположил, что ситуация может быть урегулирована, если кто-то из высокопоставленных лиц в PIF даст игроку гарантии относительно перспектив клуба и лиги в целом.
Роналду не сыграет с «Аль-Иттихадом», хотя тренировался с «Аль-Насром» вчера. Форвард по-прежнему недоволен PIF (Фабрицио Романо).