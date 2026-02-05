Ричмонд
«Бавария» — всего лишь пассажир в переговорах. Позор! Агенты водят их за нос". Хаманн о том, что Упамекано принял предложение по контракту после истечения крайнего срока

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн раскритиковал клуб за то, как он вел переговоры с Дайо Упамекано.

Источник: Спортс"

Ранее стало известно, что французский защитник согласился продлить контракт с мюнхенцами до 2030 года.

Bild пишет, что в течение нескольких недель стороны обсуждали подписание контракта с зарплатой 20 млн евро в год, подписным бонусом в размере 20 млн евро и пунктом об отступных в 65 млн евро, который вступит в силу в 2027 году.

Сторона игрока хотела, чтобы весь подписной бонус был выплачен сразу, а «Бавария» настаивала на том, чтобы растянуть выплаты на весь срок действия контракта. В итоге Упамекано принял условия клуба — уже после крайнего срока. Тем не менее это устроило клуб.

«Бавария» — всего лишь пассажиры в переговорах. Агенты водят их за нос. Это позор! Если они отзывают предложение, он не может его принять, потому что его уже нет. Если это так, то это позор для клуба.

Если бы он позвонил мне через час после того, как предложение было отозвано, я бы сказал: «Упамекано, приходи завтра в офис, и мы сделаем тебе новое предложение, но не такое выгодное, как в прошлый раз», — сказал Хаманн в интервью Sky Sport.