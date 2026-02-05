Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.51
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

Мама и сестры Роналду поздравили футболиста с днем рождения: «Пусть Бог направляет тебя и дает много мудрости и крепкого здоровья»

Мама и сестры Криштиану Роналду поздравили футболиста с днем рождения.

Источник: Спортс"

Нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии сегодня исполнился 41 год.

«Сегодня праздник. С днем рождения, сын мой, с еще одним годом. Желаю тебе отпраздновать еще много раз. Скоро мы будем праздновать вместе. Целую, до скорой встречи», — написала мама игрока Долореш Авейру.

«Поздравляю лучшего в истории. Горжусь. Пусть Бог хранит тебя», — говорится в посте Кати Авейру, сестры Роналду.

«Поздравляю, мой брат, желаю тебе оставаться таким же замечательным человеком. Пусть Бог направляет тебя и дает много мудрости и крепкого здоровья. Хорошего дня. Я очень сильно люблю тебя и всегда буду рядом», — обратилась к Криштиану его сестра Элма Авейру.