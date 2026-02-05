Мама и сестры Роналду поздравили футболиста с днем рождения: «Пусть Бог направляет тебя и дает много мудрости и крепкого здоровья»

Нападающему «Аль-Насра» и сборной Португалии сегодня исполнился 41 год.
«Сегодня праздник. С днем рождения, сын мой, с еще одним годом. Желаю тебе отпраздновать еще много раз. Скоро мы будем праздновать вместе. Целую, до скорой встречи», — написала мама игрока Долореш Авейру.
«Поздравляю лучшего в истории. Горжусь. Пусть Бог хранит тебя», — говорится в посте Кати Авейру, сестры Роналду.
«Поздравляю, мой брат, желаю тебе оставаться таким же замечательным человеком. Пусть Бог направляет тебя и дает много мудрости и крепкого здоровья. Хорошего дня. Я очень сильно люблю тебя и всегда буду рядом», — обратилась к Криштиану его сестра Элма Авейру.