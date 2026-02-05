Финэксперт Магуайр про «Сити»: «АПЛ жалеет, что выдвинула 115 обвинений, требуются тысячи доказательств. С “горожан” могут снять 60 очков, они могут вылететь в Чемпионшип»

Кроме того, обвинения против «Ман Сити» гораздо серьезнее тех, что привели к снятию очков в случае с «Эвертоном» и «Ноттингемом». В случае с «Сити» это фактически обвинение в мошенничестве: Премьер-лига утверждает, что клуб получал деньги от владельца и маскировал их под доходы от спонсорства. Это очень серьезное нарушение. Чтобы доказать вину, нужны довольно убедительные доказательства, потому что обвинение крайне тяжкое, а процесс занимает очень много времени из-за того, что в независимой комиссии три человека.