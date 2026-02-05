Финэксперт Магуайр про «Сити»: «АПЛ жалеет, что выдвинула 115 обвинений, требуются тысячи доказательств. С “горожан” могут снять 60 очков, они могут вылететь в Чемпионшип»

«Если против “Манчестер Сити” выдвинуто 115 обвинений, то “Манчестер Сити” должен защищаться 115 раз, а это означает сотни и тысячи элементов доказательства. Если посмотреть на дела против “Ноттингем Форест” и “Эвертона”, которые были относительно узконаправленными и фактически сводились к одному обвинению от Премьер-лиги, то в ходе тех слушаний стороны представили десятки тысяч элементов доказательства.
Кроме того, обвинения против «Ман Сити» гораздо серьезнее тех, что привели к снятию очков в случае с «Эвертоном» и «Ноттингемом». В случае с «Сити» это фактически обвинение в мошенничестве: Премьер-лига утверждает, что клуб получал деньги от владельца и маскировал их под доходы от спонсорства. Это очень серьезное нарушение. Чтобы доказать вину, нужны довольно убедительные доказательства, потому что обвинение крайне тяжкое, а процесс занимает очень много времени из-за того, что в независимой комиссии три человека.
Они не работают вместе каждый день, потому что каждый из них невероятно успешен в своей сфере, у них мало свободного времени. Возможно, они собираются всего несколько раз в месяц из-за существующих рабочих обязательств. Поэтому процесс очень медленный.
Я подозреваю, что Премьер-лига уже жалеет о том, что выдвинула 115 обвинений. Она могла бы выбрать те, по которым есть самые сильные доказательства, и тогда вердикт уже был бы вынесен", — сказал Магуайр.
По мнению эксперта, судя по делам в отношении «Эвертона» и «Ноттингема», в качестве наказания для «Ман Сити», скорее всего, будет выбрано снятие очков: «Обвинения охватывают девятилетний период, поэтому снятие очков должно быть значительным — 40−60 баллов. Возможно ли это? Да, возможно. Может ли быть больше? Абсолютно».
Магуайр отметил, что из-за того, что АПЛ не имеет полномочий просто взять и отправить «Ман Сити» в четвертую лигу.
«Поэтому наказание должно быть в виде снятия очков — а если это приведет к вылету, то EFL будет обязана принять “Ман Сити” в Чемпионшип в следующем сезоне», — подчеркнул специалист.