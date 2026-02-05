Магат о «Баварии»: «Ее доминирование исчезло после зимней паузы. Плохо, когда у команды нет конкурентов на вершине — она становится самодовольной»

«Баварии» в настоящее время не хватает импульса. «Бавария» впечатляла в первой половине сезона, потому что явно доминировала. У них все было под контролем, и никогда не возникало ощущения, что что-то может пойти не так. После зимнего перерыва это доминирование исчезло. В матче с «Гамбургом» это было заметно.
Для команды никогда не бывает хорошо, когда у нее нет конкурентов на вершине — у нее не остается соперников. Тогда она становится самодовольной.
Я всегда использовал игроков в соответствии с их сильными сторонами. Харри Кейн умеет забивать голы. Его все хвалят за то, что он возвращается в оборону, но это не его работа. Если бы он бегал впереди, а не в центре поля или в защите, это было бы лучше для команды", — сказал Магат.