Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.51
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

Магат о «Баварии»: «Ее доминирование исчезло после зимней паузы. Плохо, когда у команды нет конкурентов на вершине — она становится самодовольной»

Бывший тренер «Баварии» и других немецких клубов Феликс Магат высказался о спаде у мюнхенской команды.

Источник: Спортс"

«Баварии» в настоящее время не хватает импульса. «Бавария» впечатляла в первой половине сезона, потому что явно доминировала. У них все было под контролем, и никогда не возникало ощущения, что что-то может пойти не так. После зимнего перерыва это доминирование исчезло. В матче с «Гамбургом» это было заметно.

Для команды никогда не бывает хорошо, когда у нее нет конкурентов на вершине — у нее не остается соперников. Тогда она становится самодовольной.

Я всегда использовал игроков в соответствии с их сильными сторонами. Харри Кейн умеет забивать голы. Его все хвалят за то, что он возвращается в оборону, но это не его работа. Если бы он бегал впереди, а не в центре поля или в защите, это было бы лучше для команды", — сказал Магат.