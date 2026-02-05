Ричмонд
Месси — лучший форвард XXI века по версии Canal+. Роналду — 2-й, Анри — 5-й, Мбаппе — 7-й

Лионель Месси занял первое место в рейтинге лучших нападающих XXI века, составленном Canal+.

Источник: Спортс"

Команда канала подготовила список из 100 сильнейших игроков за первую четверть столетия, опросив журналистов и бывших футболистов. Общий перечень будет представлен в воскресенье, а сейчас публикуются рейтинги по позициям.

В топ-15 лучших форвардов века вошли:

3. Роналдо.

5. Тьерри Анри.

6. Карим Бензема.

7. Килиан Мбаппе.

9. Роберт Левандовски.

10. Дидье Дрогба.

11. Самюэль Это’О.

13. Андрей Шевченко.

14. Рауль.

15. Луис Суарес.

