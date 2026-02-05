Месси — лучший форвард XXI века по версии Canal+. Роналду — 2-й, Анри — 5-й, Мбаппе — 7-й

Команда канала подготовила список из 100 сильнейших игроков за первую четверть столетия, опросив журналистов и бывших футболистов. Общий перечень будет представлен в воскресенье, а сейчас публикуются рейтинги по позициям.
В топ-15 лучших форвардов века вошли:
1. Лионель Месси.
3. Роналдо.
4. Роналдиньо.
5. Тьерри Анри.
6. Карим Бензема.
7. Килиан Мбаппе.
8. Неймар.
9. Роберт Левандовски.
10. Дидье Дрогба.
11. Самюэль Это’О.
12. Златан Ибрагимович.
13. Андрей Шевченко.
14. Рауль.
15. Луис Суарес.
