Экс-форвард Бразилии Джованни о Винисиусе: «Средний игрок. Против сильного и быстрого соперника он ничего не сделает. Сегодня в сборной нет таких парней, как Роналдиньо, Ромарио, Роналдо»

Да, он выйдет победителем из некоторых эпизодов, но он не является игроком, который определяет исходы матчей. Сегодня у нас нет таких игроков в сборной. Они знают, как играть, когда мяч у них, но нет таких парней, как Роналдиньо, Гаушо, Ривалдо, Ромарио, Роналдо… Таких нет", — сказал Джованни в видео на ютуб-канале Benja Me Mucho.