Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
06.02
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.51
Футбол. Италия
06.02
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
06.02
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
06.02
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
06.02
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

Экс-форвард Бразилии Джованни о Винисиусе: «Средний игрок. Против сильного и быстрого соперника он ничего не сделает. Сегодня в сборной нет таких парней, как Роналдиньо, Ромарио, Роналдо»

Бывший нападающий сборной Бразилии Джованни Силва поделился мнением об игре Винисиуса Жуниора.

Источник: Спортс"

«Он средний игрок. В “Реале” у него другой уровень важности. Он ограниченный спортсмен. В основном он играет за счет дриблинга и скорости. Вот и все. Если выпустить против него сильного и быстрого парня, то, мне кажется, он ничего не сделает.

Да, он выйдет победителем из некоторых эпизодов, но он не является игроком, который определяет исходы матчей. Сегодня у нас нет таких игроков в сборной. Они знают, как играть, когда мяч у них, но нет таких парней, как Роналдиньо, Гаушо, Ривалдо, Ромарио, Роналдо… Таких нет", — сказал Джованни в видео на ютуб-канале Benja Me Mucho.