Эдегор про Артету: «Я никогда не видел, чтобы кто-то так понимал тактику. Он рассказывал мне о том, о чем я даже не подозревал. Детали, которые он видит, невероятны»

То, как он понимает игру и доносит свое видение до нас, крайне важно и очень сильно помогает нам в трудных ситуациях. Он рассказал мне об очень многих нюансах, о которых я даже и не думал. Потом ты делаешь то, о чем он сказал, и понимаешь, что в этом есть смысл. Ты понимаешь, насколько это тебе помогает. Порой это какая-то мелочь, а иногда и что-то существенное — есть вещи, о важности которых ты не подозревал, пока он не объяснил. Детали, которые он видит, невероятны.