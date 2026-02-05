Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

Эдегор про Артету: «Я никогда не видел, чтобы кто-то так понимал тактику. Он рассказывал мне о том, о чем я даже не подозревал. Детали, которые он видит, невероятны»

Микель Артета восхищается тем, как главный тренер «Арсенала» Микель Артета понимает футбол.

"Он дает все необходимое и всегда требует от каждого показывать максимум. Особенно в играх, в которых что-то идет не так, как нам надо. То, как он видит футбол, его понимание тактики, понимание того, что нужно для изменения хода игры, — я подобного еще не видел.

То, как он понимает игру и доносит свое видение до нас, крайне важно и очень сильно помогает нам в трудных ситуациях. Он рассказал мне об очень многих нюансах, о которых я даже и не думал. Потом ты делаешь то, о чем он сказал, и понимаешь, что в этом есть смысл. Ты понимаешь, насколько это тебе помогает. Порой это какая-то мелочь, а иногда и что-то существенное — есть вещи, о важности которых ты не подозревал, пока он не объяснил. Детали, которые он видит, невероятны.

Что касается моей позиции, то зачастую речь идет о движении. Порой — про угол рывка. Возможно, я слишком сильно ухожу вправо, и он говорит, что надо действовать левее. Или сперва следовать за кем-то, а потом уходить влево. Такие детали. Небольшие поправки в то, как ты атакуешь свободные зоны, как просишь дать мяч«, — сказал капитан “Арсенала”.