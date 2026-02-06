Канисарес о политиках, предложивших убрать футбольные поля из школ: «У них какие-то детские травмы. Есть более серьезные угрозы: кибербуллинг, детское ожирение, рост числа случаев аутизма»

Ранее стало известно, что представитель партии «Вместе мы можем» Анхи Росельо предложила заменить футбольные поля в школах на «инклюзивные игровые площадки» — причинами этой инициативы стали драки между детьми и игнорирование девочек. Ее поддержали и представители социалистов, но в итоге предложение было отклонено.
"Проблема здесь в том, что они хотят что-то запретить. Пусть люди делают, что хотят.
Самые крупные конфликты в этой стране были спровоцированы политиками, которые настроили всех нас друг против друга. А в школах уже есть учителя", — сказал Канисарес.
По его мнению, эту инициативу предложили люди, которые «ненавидят футбол» и у которых есть «какие-то детские травмы». Экс-футболист также перечислил «серьезные угрозы, с которыми, по его мнению, сталкиваются дети сегодня»: кибербуллинг, травля в школе, детское ожирение и рост числа случаев аутизма.
По мнению бывшего голкипера, перемены в школах должны быть дольше, чтобы дети могли играть в футбол «или участвовать в любой деятельности, которая позволяет им получить здоровое воспитание».