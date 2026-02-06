«Бавария» больше всех любит работать с мячом, по подсчетам CIES. «Барселона» — на 3-м месте, «Ман Сити» — на 6-м, «Зенит» — на 116-м

Эксперты учитывали такие факторы, как длина передач (чем короче, тем лучше), скорость обмена пасами, продолжительность контроля мяча и доля передач низом, принимаемых на чужой трети поля. Руководствуясь этими данными, в CIES высчитали индексы для 915 клубов.