«Бавария» больше всех любит работать с мячом, по подсчетам CIES. «Барселона» — на 3-м месте, «Ман Сити» — на 6-м, «Зенит» — на 116-м

Эксперты учитывали такие факторы, как длина передач (чем короче, тем лучше), скорость обмена пасами, продолжительность контроля мяча и доля передач низом, принимаемых на чужой трети поля. Руководствуясь этими данными, в CIES высчитали индексы для 915 клубов.
В топ-15 попали:
1. «Бавария», индекс — 100.
2. «ПСЖ» — 98,9.
3. «Барселона» — 98,6.
4. «Байер» — 95,3.
5. «Коламбус Крю» — 94,9.
6. «Манчестер Сити» — 92.
7. «Нордшелланд» — 90,9.
8. «Сент-Этьен» — 88,8.
9. «Селтик» — 88,7.
10. «Марсель» — 86,7.
11. «Брага» — 86,4.
12. «Буде-Глимт» — 84,4.
13. «Аль-Иттихад» — 84.
14. «Реал» — 84.
15. «Хаммарбю» — 83,3.
Первый российский клуб в рейтинге — «Зенит». Он попал на 116-ю строчку с индексом 66,6.