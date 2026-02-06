Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.14
X
3.54
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.23
X
3.36
П2
3.55
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.72
П2
5.18

«Бавария» больше всех любит работать с мячом, по подсчетам CIES. «Барселона» — на 3-м месте, «Ман Сити» — на 6-м, «Зенит» — на 116-м

Международный центр спортивных исследований проанализировал то, как команды из 58 сильнейших лиг владеют мячом в этом сезоне, и составил на основе этой информации свой рейтинг.

Источник: Спортс"

Эксперты учитывали такие факторы, как длина передач (чем короче, тем лучше), скорость обмена пасами, продолжительность контроля мяча и доля передач низом, принимаемых на чужой трети поля. Руководствуясь этими данными, в CIES высчитали индексы для 915 клубов.

В топ-15 попали:

1. «Бавария», индекс — 100.

2. «ПСЖ» — 98,9.

4. «Байер» — 95,3.

5. «Коламбус Крю» — 94,9.

7. «Нордшелланд» — 90,9.

8. «Сент-Этьен» — 88,8.

9. «Селтик» — 88,7.

10. «Марсель» — 86,7.

11. «Брага» — 86,4.

12. «Буде-Глимт» — 84,4.

13. «Аль-Иттихад» — 84.

14. «Реал» — 84.

15. «Хаммарбю» — 83,3.

Первый российский клуб в рейтинге — «Зенит». Он попал на 116-ю строчку с индексом 66,6.