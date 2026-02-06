Саудовская лига о недовольстве Роналду трансфером Бензема: «Криштиану, как и любой элитный игрок, хочет побеждать, но никто не может принимать решения за пределами своего клуба»

Криштиану был полностью вовлечен в проект «Аль-Насра» с момента своего прихода и сыграл важную роль в росте клуба и его амбициях. Как и любой элитный игрок, он хочет побеждать. Но ни один человек, каким бы значимым он ни был, не может принимать решения за пределами своего клуба.