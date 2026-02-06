«Ювентус» потерпел крупнейшее поражение с июня — 0:3 от «Аталанты»

Команда Лучано Спаллетти была разгромлена в четвертьфинале Кубка Италии «Аталантой» — 0:3.
В последний раз туринцы уступали столь крупно на клубном чемпионате мира. 26 июня «Ювентус» проиграл «Манчестер Сити» со счетом 2:5.
«Ювентус» не проигрывал с разницей в три мяча больше полугода.
