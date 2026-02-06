Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть»

Недавно на английском телевидении услышал мысль: «Чего вы ждете от “Манчестер Юнайтед”? Вы думаете, что это команда, которая была при Фергюсоне. Но этого нет уже больше 10 лет. Они средние, не топ — а чтобы побеждать, нужно стать топом».