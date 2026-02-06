Аршавин не считает «Спартак» топ-клубом: «Чемпионский футбол за 20 лет показали один раз. Люди моего поколения ассоциируют команду с красивым футболом, стеночками, но про это можно забыть»

— Вам не кажется, что команда теряет свою идентичность?
— Люди моего поколения ассоциируют «Спартак» с красивым футболом: с короткими пасами, стеночками, забеганиями. Так играли Титов, Пятницкий, Цымбаларь. Но спустя 20 лет об этом можно забыть. «Спартак» за эти годы один раз стал чемпионом. О чем мы говорим? Накинем еще очко за Кубок, хорошо.
Недавно на английском телевидении услышал мысль: «Чего вы ждете от “Манчестер Юнайтед”? Вы думаете, что это команда, которая была при Фергюсоне. Но этого нет уже больше 10 лет. Они средние, не топ — а чтобы побеждать, нужно стать топом».
То же самое можно сказать и про «Спартак». Эмблема, история — все есть, но чемпионский футбол за 20 лет показали один раз, — сказал заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию.