Аршавин о российском тренере для «Спартака»: «Я выбирал из тройки Талалаев — Черчесов — Карпин. Станислава Саламовича выкупят, если захотят»

Если будет больше новых имен, то и конкуренция увеличится. А так одни и те же ходят туда-сюда. Этот узкий круг тренеров уже всех задолбал — даже тех же руководителей. Потому что выбирать не из кого. А иностранцев целый поток по всему миру, — сказал.