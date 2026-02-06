Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.44
П2
3.51
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.11
П2
3.52
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.34
П2
3.55
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.37
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.71
П2
5.13

Аршавин о российском тренере для «Спартака»: «Я выбирал из тройки Талалаев — Черчесов — Карпин. Станислава Саламовича выкупят, если захотят»

Андрей Аршавин перечислил тренеров, которые могли бы поработать в «Спартаке».

— Многие российские тренеры возмущены, что их не зовут в «Спартак» и что команду возглавляют только иностранцы.

— Следующий, кто у них может быть из россиян, — Талалаев. Либо Черчесов… Или Карпин!

— Карпин больше на совмещение не пойдет. А Черчесова вряд ли отпустит «Ахмат».

— Если «Спартак» захочет, они выкупят Станислава Саламовича. Если бы я выбирал, то из тройки Талалаев — Черчесов — Карпин.

— Говорят, что Талалаева даже предлагали «Спартаку», но те отказались.

— Правильно, Андрей Викторович только полгода нормально работает. Если он сейчас бомбанет и войдет в четверку, то шансы увеличатся.

— Вы сказали, что Черчесов, Карпин и Талалаев потянули бы работу в «Спартаке». А нет ощущения, что большинство менеджеров изначально нацелены на внешний, а не внутренний рынок?

— Все зависит от менеджера. Может быть, они считают, что иностранцам будет легче работать с легионерами. Но молодых тренеров появляется мало. Поэтому нужно разрешить в Первой лиге работать специалистам с лицензией А, а не Pro. Такая ситуация урезает пласт тренеров, которые могут продвинуться выше.

Например, работает тренер в академии с лицензией А — а лицензия Pro стоит дорого. И клубу не обязательно, чтобы у специалиста в системе была высшая категория. И куда идти тренеру? Во Вторую лигу. Но у нас в академии условия лучше. И как тренеру развиваться?

Я говорил Максиму Львовичу Митрофанову и Александру Валерьевичу Дюкову об этом. У Ахметзянова, который работает с «Оренбургом», тоже долгое время были проблемы.

Если будет больше новых имен, то и конкуренция увеличится. А так одни и те же ходят туда-сюда. Этот узкий круг тренеров уже всех задолбал — даже тех же руководителей. Потому что выбирать не из кого. А иностранцев целый поток по всему миру, — сказал.