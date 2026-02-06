В Ивановской области ввели лимит на зарплаты спортсменов за счет бюджета региона. Для футболистов «Текстильщика» — максимум 106 тысяч рублей в месяц

5 февраля соответствующий документ был подписан губернатором Станиславом Воскресенским.
Изменения касаются порядка предоставления субсидий ведущим спортивным командам региона, в том числе футбольному клубу «Текстильщик».
Согласно новым правилам, максимальный размер средней зарплаты футболистов составляет 106 тысяч рублей в месяц.
При этом ограничения касаются только той части доходов спортсменов, которая выплачивается за счет областных субсидий.
Клубы сохраняют право привлекать внебюджетные средства и выплачивать дополнительные вознаграждения за их счет.
«Текстильщик» в этом сезоне выступает во Второй лиге А. По итогам первого этапа в группе «золото» клуб занял 3-е место.