В Ивановской области ввели лимит на зарплаты спортсменов за счет бюджета региона. Для футболистов «Текстильщика» — максимум 106 тысяч рублей в месяц

Власти Ивановской области установили предельный уровень зарплаты для спортсменов и тренеров, которым выплачиваются средства из регионального бюджета.

Источник: Спортс"

5 февраля соответствующий документ был подписан губернатором Станиславом Воскресенским.

Изменения касаются порядка предоставления субсидий ведущим спортивным командам региона, в том числе футбольному клубу «Текстильщик».

Согласно новым правилам, максимальный размер средней зарплаты футболистов составляет 106 тысяч рублей в месяц.

При этом ограничения касаются только той части доходов спортсменов, которая выплачивается за счет областных субсидий.

Клубы сохраняют право привлекать внебюджетные средства и выплачивать дополнительные вознаграждения за их счет.

«Текстильщик» в этом сезоне выступает во Второй лиге А. По итогам первого этапа в группе «золото» клуб занял 3-е место.