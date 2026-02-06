Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
22:30
Унион Б
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.52
П2
3.63
Футбол. Италия
22:45
Верона
:
Пиза
Все коэффициенты
П1
2.40
X
3.09
П2
3.42
Футбол. Франция
22:45
Метц
:
Лилль
П1
X
П2
Футбол. Англия
23:00
Лидс
:
Ноттингем Форест
Все коэффициенты
П1
2.22
X
3.34
П2
3.51
Футбол. Испания
23:00
Сельта
:
Осасуна
Все коэффициенты
П1
2.02
X
3.36
П2
4.20
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.59
X
4.74
П2
5.18

Аршавин о Кубке Африки: «Матчи неяркие, игроки сильны в основном физически. Нигерия и Сенегал просто выносили людей за борт — монстры! Пенальти Браима проспали из-за мордобоя на трибунах»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин рассказал о впечатлениях от Кубка Африки в Марокко. В финальном матче хозяева уступили Сенегалу (0:1).

Источник: Спортс"

— Как вам Марокко? Вы же увидели вживую сумасшедший финал Кубка Африки!

— Честно говоря, от футбола не в восторге — матчи получились неяркими. Игроки сильны в основном физически. Но при этом физика у них фантастическая! Особенно у Нигерии и Сенегала. Они просто выносили людей за борт! Монстры. Правда, интеллекта и футбольной изюминки не хватало. Мы там еще продрызгли, промокли — до сих пор не выздоровел…

Что касается Марокко, то ощущения, что мы находились в Африке, не возникло. Как будто попали в арабскую страну 20-летней давности — не сказать, что бедную, но и не Эмираты.

— Разве финал не компенсировал футбольные эмоции?

— Именно футбольные — нет. А вот в плане драк… 10−15 ребят из Сенегала так «закатали» охрану, что даже пришлось ОМОН привлекать! Тот самый пенальти [Браима Диаса] мы, кстати, проспали — были увлечены мордобоем, — сказал Аршавин.

Фанаты Сенегала устроили беспорядки на трибунах и бросались стульями после назначенного пенальти в пользу Марокко в финале Кубка Африки.