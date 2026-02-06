Аршавин о Кубке Африки: «Матчи неяркие, игроки сильны в основном физически. Нигерия и Сенегал просто выносили людей за борт — монстры! Пенальти Браима проспали из-за мордобоя на трибунах»

— Как вам Марокко? Вы же увидели вживую сумасшедший финал Кубка Африки!
— Честно говоря, от футбола не в восторге — матчи получились неяркими. Игроки сильны в основном физически. Но при этом физика у них фантастическая! Особенно у Нигерии и Сенегала. Они просто выносили людей за борт! Монстры. Правда, интеллекта и футбольной изюминки не хватало. Мы там еще продрызгли, промокли — до сих пор не выздоровел…
Что касается Марокко, то ощущения, что мы находились в Африке, не возникло. Как будто попали в арабскую страну 20-летней давности — не сказать, что бедную, но и не Эмираты.
— Разве финал не компенсировал футбольные эмоции?
— Именно футбольные — нет. А вот в плане драк… 10−15 ребят из Сенегала так «закатали» охрану, что даже пришлось ОМОН привлекать! Тот самый пенальти [Браима Диаса] мы, кстати, проспали — были увлечены мордобоем, — сказал Аршавин.
Фанаты Сенегала устроили беспорядки на трибунах и бросались стульями после назначенного пенальти в пользу Марокко в финале Кубка Африки.