Джорджина поздравила Роналду с 41-летием, которое он праздновал вчера: «Лучший папа и спутник жизни, которого Бог послал нам. Мы тебя любим ?»

«С днем рождения лучшего папу и спутника жизни, которого Бог послал нам. Мы тебя любим ?», — написала аргентинско-испанская модель и предпринимательница в сторис инстаграма 25 минут назад.
Роналду и Родригес состоят в отношениях с 2016 года, у пары двое общих детей. В августе 2025-го девушка объявила о помолвке с футболистом.
Изображения: instagram.com/stories/georginagio.
