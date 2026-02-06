Романцев предложил поделить звание лучшего бомбардира сборной между Дзюбой и Кержаковым: «Идея Аршавина с вызовом их в сборную неплоха. Но как отнесется к такому предложению Карпин?»

— Еще недавно лучшим бомбардиром сборной с 31 голом считался Артем Дзюба. Но после истории с голом в ворота Германии в 2005 году это могут изменить. Андрей Аршавин, на которого записали тот мяч, предложил вызвать в команду и Дзюбу, и Кержакова, чтобы они на поле доказали, кто из них лучше. А как вы отнеслись к этой странной ситуации?