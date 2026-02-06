Ричмонд
Роналду пропустит 2-й матч «Аль-Насра» подряд. 41-летний форвард не попал в заявку на игру с «Аль-Иттихадом»

Нападающий Криштиану Роналду пропустит второй матч «Аль-Насра» подряд.

Источник: Спортс"

41-летний футболист не попал в заявку на домашнюю игру 21-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Иттихад Джидда».

Ранее форвард сборной Португалии пропустил матч чемпионата против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что он не участвовал и в тренировке после игры.

До этого стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу.

Сегодня сообщалось, что Криштиану не смогли уговорить сыграть с «Аль-Иттихадом». Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш поддерживает протест соотечественника и не участвует в пресс-конференциях.

Роналду готов уйти из «Аль-Насра»? Бойкот продолжается, пока у Бензема 3+1 за «Аль-Хилаль».