«Аль-Наср» выиграл оба матча без Роналду в составе — сегодня победили «Аль-Иттихад»

«Аль-Наср» выиграл оба матча без Криштиану Роналду в составе.

Источник: Спортс"

В пятницу «Аль-Наср» одержал победу над «Аль-Иттихадом» (2:0) в рамках чемпионата Саудовской Аравии.

Сегодня 41-летний форвард сборной Португалии не участвовал в игре. До этого он пропустил матч чемпионата против «Аль-Рияда» (1:0). Сообщалось, что Роналду не участвовал и в тренировке после игры.

Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами, в частности, с «Аль-Хилалем». Также сообщалось, что Криштиану считает, что PIF мешает его клубу бороться за чемпионство, и может покинуть «Аль-Наср» летом ради перехода в МЛС или европейскую лигу.

Сегодня сообщалось, что Криштиану не смогли уговорить сыграть с «Аль-Иттихадом». Тренер «Аль-Насра» Жорже Жезуш поддерживает протест соотечественника и не участвует в пресс-конференциях.

Роналду готов уйти из «Аль-Насра»? Бойкот продолжается, пока у Бензема 3+1 за «Аль-Хилаль».