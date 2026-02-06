Ричмонд
Пеп Гвардиола: «Холанд — лучший нападающий в мире»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко отозвался об Эрлинге Холанде.

Источник: Спортс"

— Эрлинг — лучший нападающий в мире.

— Выйдет ли Холанд в старте против «Ливерпуля»?

— Я не знаю, но я всегда говорю, что Эрлинг — лучший, — сказал Гвардиола.

Напомним, в последних 7 матчах АПЛ на счету норвежца один гол, забитый с пенальти.