Пеп Гвардиола: «Холанд — лучший нападающий в мире»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола высоко отозвался об Эрлинге Холанде.
— Эрлинг — лучший нападающий в мире.
— Выйдет ли Холанд в старте против «Ливерпуля»?
— Я не знаю, но я всегда говорю, что Эрлинг — лучший, — сказал Гвардиола.
Напомним, в последних 7 матчах АПЛ на счету норвежца один гол, забитый с пенальти.