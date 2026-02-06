Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
1-й тайм
Лидс
1
:
Ноттингем Форест
0
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.50
П2
10.00
Футбол. Испания
1-й тайм
Сельта
0
:
Осасуна
0
Все коэффициенты
П1
2.35
X
2.90
П2
4.00
Футбол. Италия
1-й тайм
Верона
0
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
2.82
X
2.45
П2
4.05
Футбол. Франция
1-й тайм
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
перерыв
Унион Б
0
:
Айнтрахт Ф
0
Все коэффициенты
П1
2.75
X
2.56
П2
3.48
Футбол. Англия
07.02
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.66
П2
5.10

Мусаев про 3:0 с «Зенитом»: «Доволен качеством и содержанием. Все работали на 100%, на сборах это самое важное, на результат не надо смотреть»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев подвел итоги матча с «Зенитом» (3:0) в рамках WINLINE Зимнего кубка РПЛ.

Источник: Спортс"

— Вы довольны игрой сполна?

— Я доволен именно по качеству. Первый тайм был тяжелый, не все получалось. Были моменты по прессингу, которые нужно доработать на тренировках. По стандартам тоже моменты.

Но в целом я доволен содержанием. Вышли с хорошим настроем. Было видно, что все работали на 100%. На сборах это самое важное.

У меня было такое, что пять матчей на сборах, и четыре последних проиграли. Но играли нормально, содержание хорошее. Руководство задавало вопрос, не переживаю ли я. Это в Азербайджане было. Мы начали чемпионат с четырех побед. Поэтому на результат не надо смотреть. Надо смотреть на то, как работают на тренировках и какое качество в играх.

— Очень высокая линия обороны «Краснодара» иногда с очень сильным риском. Но все равно настолько все синхронно. Вы часто над этим работаете?

— Мы работаем над высоким прессингом, оно подразумевает высокую линию. «Зенит» тоже так делает. Мы когда смотрели игру с «Динамо», прямо хорошо поджимают, и очень компактный блок. Поэтому хотелось бы играть высоко, но важно давить на мяч. Если мы пошли уже сюда, то каждый игрок должен быть под давлением.

Был хороший момент у Глушенкова, но там просто два метра не доиграли с Педро после паса вперед, и уже была проблема. Это риск, который требует большой синхронности один в один, — сказал Мусаев для «Матч ТВ».

Соболев обидно не забил с метра. «Краснодар» вынес «Зенит» 3:0.

