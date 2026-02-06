Мусаев про 3:0 с «Зенитом»: «Доволен качеством и содержанием. Все работали на 100%, на сборах это самое важное, на результат не надо смотреть»

У меня было такое, что пять матчей на сборах, и четыре последних проиграли. Но играли нормально, содержание хорошее. Руководство задавало вопрос, не переживаю ли я. Это в Азербайджане было. Мы начали чемпионат с четырех побед. Поэтому на результат не надо смотреть. Надо смотреть на то, как работают на тренировках и какое качество в играх.