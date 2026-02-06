Мусаев про 3:0 с «Зенитом»: «Доволен качеством и содержанием. Все работали на 100%, на сборах это самое важное, на результат не надо смотреть»

— Вы довольны игрой сполна?
— Я доволен именно по качеству. Первый тайм был тяжелый, не все получалось. Были моменты по прессингу, которые нужно доработать на тренировках. По стандартам тоже моменты.
Но в целом я доволен содержанием. Вышли с хорошим настроем. Было видно, что все работали на 100%. На сборах это самое важное.
У меня было такое, что пять матчей на сборах, и четыре последних проиграли. Но играли нормально, содержание хорошее. Руководство задавало вопрос, не переживаю ли я. Это в Азербайджане было. Мы начали чемпионат с четырех побед. Поэтому на результат не надо смотреть. Надо смотреть на то, как работают на тренировках и какое качество в играх.
— Очень высокая линия обороны «Краснодара» иногда с очень сильным риском. Но все равно настолько все синхронно. Вы часто над этим работаете?
— Мы работаем над высоким прессингом, оно подразумевает высокую линию. «Зенит» тоже так делает. Мы когда смотрели игру с «Динамо», прямо хорошо поджимают, и очень компактный блок. Поэтому хотелось бы играть высоко, но важно давить на мяч. Если мы пошли уже сюда, то каждый игрок должен быть под давлением.
Был хороший момент у Глушенкова, но там просто два метра не доиграли с Педро после паса вперед, и уже была проблема. Это риск, который требует большой синхронности один в один, — сказал Мусаев для «Матч ТВ».
Соболев обидно не забил с метра. «Краснодар» вынес «Зенит» 3:0.