Перес хочет подписать Педри из «Барсы» в «Реал» в 2027 году и повторить трансфер Фигу. Об этом сообщили 3 испанских журналиста

«По информации, полученной [журналистом] Хуаном Гато, игрок, которого “Мадрид” хочет подписать на сезон-2027/28, — это Педри. Это будет сенсация, сравнимая разве что с тем, что произошло с Фигу. Речь идет не просто об усилении состава, а о том, чтобы забрать из “Барселоны” важного игрока», — сказал Гомес.