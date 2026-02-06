Перес хочет подписать Педри из «Барсы» в «Реал» в 2027 году и повторить трансфер Фигу. Об этом сообщили 3 испанских журналиста

Первым об этом рассказал в четверг на своем ютуб-канале испанский журналист и стример Сиро Лопес, сотрудничающий с COPE и каталонским изданием Sport.
"В этой борьбе за власть, которая у них идет — скорее у Лапорта с Флорентино, чем у Флорентино с Лапортой — эту возможность нельзя исключать.
Им нужно убедить игрока, но, как говорится, деньги решают все. В случае с Педри есть очень важный фактор: он счастлив в «Барсе», и он настоящий болельщик «Барсы», — сказал Лопес.
Эту информацию подтвердил журналист ElDesmarque Роберто Гомес.
«По информации, полученной [журналистом] Хуаном Гато, игрок, которого “Мадрид” хочет подписать на сезон-2027/28, — это Педри. Это будет сенсация, сравнимая разве что с тем, что произошло с Фигу. Речь идет не просто об усилении состава, а о том, чтобы забрать из “Барселоны” важного игрока», — сказал Гомес.
Отметим, что контракт Педри с сине-гранатовыми рассчитан до 2030 года, сумма отступных — 1 миллиард евро.