Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
2-й тайм
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
2-й тайм
Сельта
1
:
Осасуна
1
Все коэффициенты
П1
2.95
X
1.95
П2
5.12
Футбол. Италия
2-й тайм
Верона
0
:
Пиза
0
Все коэффициенты
П1
6.10
X
1.38
П2
7.17
Футбол. Франция
2-й тайм
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
2-й тайм
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
Все коэффициенты
П1
5.70
X
1.30
П2
20.00
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.61
X
4.62
П2
5.04

Горетцка хочет перейти в АПЛ. Хавбеком интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм», «Милан» и «Атлетико»

Полузащитник Леон Горецка намерен продолжить карьеру в АПЛ.

Источник: Спортс"

Именно Англия остается для игрока приоритетным направлением после ухода из «Баварии» летом.

В конце зимнего трансферного окна «Арсенал» предпринимал попытку подписать хавбека в последний момент и связывался с его агентами, однако получил отказ. Горецка решил не менять клуб по ходу сезона и доиграть в Мюнхене.

При этом на игрока претендует «Милан», итальянский клуб рассматривает его как ключевое усиление центра поля. При этом там понимают, что конкурировать с английскими клубами по зарплате сложно, но готовы сделать ставку на спортивный проект и гарантии роли в составе.

Финансовые запросы игрока превышают 5 млн евро чистыми в год плюс бонусы, это усложняет переговоры для «Милана». Помимо «Арсенала», интерес к Горетцке проявляют «Тоттенхэм» и «Атлетико».

Окончательное решение по будущему полузащитника ожидается до старта чемпионата мира.