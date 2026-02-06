Горетцка хочет перейти в АПЛ. Хавбеком интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм», «Милан» и «Атлетико»

Именно Англия остается для игрока приоритетным направлением после ухода из «Баварии» летом.
В конце зимнего трансферного окна «Арсенал» предпринимал попытку подписать хавбека в последний момент и связывался с его агентами, однако получил отказ. Горецка решил не менять клуб по ходу сезона и доиграть в Мюнхене.
При этом на игрока претендует «Милан», итальянский клуб рассматривает его как ключевое усиление центра поля. При этом там понимают, что конкурировать с английскими клубами по зарплате сложно, но готовы сделать ставку на спортивный проект и гарантии роли в составе.
Финансовые запросы игрока превышают 5 млн евро чистыми в год плюс бонусы, это усложняет переговоры для «Милана». Помимо «Арсенала», интерес к Горетцке проявляют «Тоттенхэм» и «Атлетико».
Окончательное решение по будущему полузащитника ожидается до старта чемпионата мира.