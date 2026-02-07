Ричмонд
Представители Фассона: «Локо» поступило предложение о продлении контракта, им решать — останется он или уйдет. Пока клуб не даст ответа, мы не будем вести переговоры с другими командами"

В агентстве Bertolucci Sports, которое представляет интересы защитника «Локомотива» Лукаса Фассона, отреагировали на информацию об интересе «Интернасьонала» к футболисту.

Источник: Спортс"

«В Фассоне заинтересованы несколько клубов из разных стран, но он хочет остаться в “Локомотиве”. Ему нравится город и клуб. “Локомотиву” поступило предложение о продлении контракта.

И теперь им решать — останется Фассон или уйдет летом. Пока клуб не даст ответа о возможном продлении контракта, мы не будем вести переговоры с другими командами", — заявили в агентстве..

В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 20 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Его подробная статистика — здесь.