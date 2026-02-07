Представители Фассона: «Локо» поступило предложение о продлении контракта, им решать — останется он или уйдет. Пока клуб не даст ответа, мы не будем вести переговоры с другими командами"

«В Фассоне заинтересованы несколько клубов из разных стран, но он хочет остаться в “Локомотиве”. Ему нравится город и клуб. “Локомотиву” поступило предложение о продлении контракта.
И теперь им решать — останется Фассон или уйдет летом. Пока клуб не даст ответа о возможном продлении контракта, мы не будем вести переговоры с другими командами", — заявили в агентстве..
В нынешнем сезоне 24-летний футболист провел 20 матчей во всех турнирах и сделал две результативные передачи. Его подробная статистика — здесь.