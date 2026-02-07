Андрей Аршавин: «Захарян еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе. В Россию всегда успеет вернуться»

— В целом да. Хотя я посетил несколько матчей чемпионата Испании, и они на меня впечатления не произвели. Смотрел «Реал Сосьедад» — «Валенсия» и «Вильярреал» — «Севилья», а смотрится как «Оренбург» — «Крылья Советов». Но там все другое, так или иначе. Как я уже сказал, вернуться в РПЛ Арсен всегда успеет. И пока есть возможность проявить себя в Ла лиге — надо пробовать.