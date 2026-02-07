Андрей Аршавин: «Захарян еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе. В Россию всегда успеет вернуться»

— Что делать Арсену Захаряну? Пошли слухи, что он может покинуть «Реал Сосьедад».
— Естественно, пойдут разговоры. Он же мало играет.
— Но он мало играет, потому что вечно травмирован, а не из-за конкуренции.
— Значит, не хотят больше терпеть. Возможно, если он перейдет в другую команду, то будет больше играть. Но это только ему решать. Мы же не знаем всей ситуации.
— Если бы он к вам пришел и спросил совета, что бы сказали?
— Надо смотреть исходные данные: что ему не нравится, где он хочет играть. Много нюансов. В любом случае он еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе — в Россию всегда успеет вернуться.
— Карпин, рассуждая о будущем Захаряна, сказал: «Как я могу человеку, который играет в Испании, советовать вернуться в Россию?» Вы тоже так считаете?
— В целом да. Хотя я посетил несколько матчей чемпионата Испании, и они на меня впечатления не произвели. Смотрел «Реал Сосьедад» — «Валенсия» и «Вильярреал» — «Севилья», а смотрится как «Оренбург» — «Крылья Советов». Но там все другое, так или иначе. Как я уже сказал, вернуться в РПЛ Арсен всегда успеет. И пока есть возможность проявить себя в Ла лиге — надо пробовать.
Для России это тоже лучше. Чем ярче себя проявят наши футболисты, тем выше статус будет у российского футбола. — сказал Аршавин.