Андрей Аршавин: «Захарян еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе. В Россию всегда успеет вернуться»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин считает, что Арсену Захаряну стоит оставаться в Европе.

Источник: Спортс"

— Что делать Арсену Захаряну? Пошли слухи, что он может покинуть «Реал Сосьедад».

— Естественно, пойдут разговоры. Он же мало играет.

— Но он мало играет, потому что вечно травмирован, а не из-за конкуренции.

— Значит, не хотят больше терпеть. Возможно, если он перейдет в другую команду, то будет больше играть. Но это только ему решать. Мы же не знаем всей ситуации.

— Если бы он к вам пришел и спросил совета, что бы сказали?

— Надо смотреть исходные данные: что ему не нравится, где он хочет играть. Много нюансов. В любом случае он еще молодой, поэтому лучше задержаться в Европе — в Россию всегда успеет вернуться.

— Карпин, рассуждая о будущем Захаряна, сказал: «Как я могу человеку, который играет в Испании, советовать вернуться в Россию?» Вы тоже так считаете?

— В целом да. Хотя я посетил несколько матчей чемпионата Испании, и они на меня впечатления не произвели. Смотрел «Реал Сосьедад» — «Валенсия» и «Вильярреал» — «Севилья», а смотрится как «Оренбург» — «Крылья Советов». Но там все другое, так или иначе. Как я уже сказал, вернуться в РПЛ Арсен всегда успеет. И пока есть возможность проявить себя в Ла лиге — надо пробовать.

Для России это тоже лучше. Чем ярче себя проявят наши футболисты, тем выше статус будет у российского футбола. — сказал Аршавин.