Жота включен в Зал славы «Вулверхэмптона»

«Вулверхэмптон» включил погибшего полузащитника Диогу Жоту в Зал славы клуба.

3 июля 2025 года 28-летний футболист сборной Португалии и его брат Андре Тейшейра да Силва, выступавший за «Пенафиэл» из второй лиги Португалии, погибли в ДТП в Испании.

Жота играл за «Вулвс» с 2017 по 2020 год, до трансфера в «Ливерпуль» за 41 миллион фунтов.

На этой неделе в музее «Вулверхэмптона» состоялась церемония, в рамках которой бывший нападающий клуба Джон Ричардс вместе с членами комитета, отвечающего за выбор новых кандидатов, официально ввел Диогу в Зал славы.

«Портрет Диогу навсегда займет почетное место среди других выдающихся игроков “Вулверхэмптона” в зале Зала славы. В настоящее время в музее клуба находится мемориал, посвященный нападающему — с футболками, шарфами и посланиями, оставленными болельщиками у стадиона после известия о его смерти», — сказано в сообщении «Вулвс».

Фото: wolves.co.uk.