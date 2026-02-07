Жота включен в Зал славы «Вулверхэмптона»

«Портрет Диогу навсегда займет почетное место среди других выдающихся игроков “Вулверхэмптона” в зале Зала славы. В настоящее время в музее клуба находится мемориал, посвященный нападающему — с футболками, шарфами и посланиями, оставленными болельщиками у стадиона после известия о его смерти», — сказано в сообщении «Вулвс».