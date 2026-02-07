Ричмонд
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
П1
1.63
X
4.56
П2
4.95
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
П1
1.81
X
3.55
П2
4.97
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
П1
1.90
X
3.79
П2
4.07
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
П1
2.95
X
3.50
П2
2.44
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
П1
2.00
X
3.60
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
П1
4.55
X
3.78
П2
1.82
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
П1
4.60
X
4.21
П2
1.73
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2

Роман Шишкин: «Тренер-легионер приедет, заработает и уедет. Ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах. Кто как не они должны поднимать российский футбол?»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин ответил на вопрос касательно невостребованности ветеранов российского футбола.

Источник: Спортс"

— Невостребованность именитых ветеранов — серьезная проблема российского футбола?

— Общаюсь со многими бывшими игроками топ-клубов и сборной. Вроде недавно закончили, но нет к ним никакого интереса, нет предложений.

Хотя почти у всех есть тренерские лицензии. Думаю, на них нужно обращать внимание, потому что они могут принести реальную пользу.

Тренер-легионер приедет, заработает и уедет.

А эти ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах, выступали на чемпионатах мира и Европы. Кто как не они должны поднимать российский футбол? — сказал Роман Шишкин.