Роман Шишкин: «Тренер-легионер приедет, заработает и уедет. Ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах. Кто как не они должны поднимать российский футбол?»

— Невостребованность именитых ветеранов — серьезная проблема российского футбола?
— Общаюсь со многими бывшими игроками топ-клубов и сборной. Вроде недавно закончили, но нет к ним никакого интереса, нет предложений.
Хотя почти у всех есть тренерские лицензии. Думаю, на них нужно обращать внимание, потому что они могут принести реальную пользу.
Тренер-легионер приедет, заработает и уедет.
А эти ветераны здесь выросли, играли в лучших клубах, выступали на чемпионатах мира и Европы. Кто как не они должны поднимать российский футбол? — сказал Роман Шишкин.