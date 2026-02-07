Месси — лучший футболист МЛС, Мюллер — 2-й, Сон — 3-й, Дрейер — 4-й, Де Поль — 5-й (Goal)

Второе место занял Томас Мюллер, третье — Сон Хын Мин.
Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:
10. Сэм Серридж («Нэшвилл»);
9. Себастьян Берхалтер («Ванкувер»);
8. Кристиан Ролдан («Сиэтл»);
7. Эвандер («Цинциннати»);
6. Дени Буанга («Лос-Анджелес»);
5. Родриго Де Поль («Интер Майами»);
4. Андерс Дрейер («Сан-Диего»);
3. Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»);
2. Томас Мюллер («Ванкувер»);
1. Лионель Месси («Интер Майами»).
Добавим, что рейтинг был составлен до перехода хавбека Хамеса Родригеса в «Миннесоту».