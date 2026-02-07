Ричмонд
Месси — лучший футболист МЛС, Мюллер — 2-й, Сон — 3-й, Дрейер — 4-й, Де Поль — 5-й (Goal)

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси в преддверии нового сезона назван лучшим футболистом МЛС, согласно рейтингу, который составил Goal.

Источник: Спортс"

Второе место занял Томас Мюллер, третье — Сон Хын Мин.

Первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

10. Сэм Серридж («Нэшвилл»);

9. Себастьян Берхалтер («Ванкувер»);

8. Кристиан Ролдан («Сиэтл»);

7. Эвандер («Цинциннати»);

6. Дени Буанга («Лос-Анджелес»);

5. Родриго Де Поль («Интер Майами»);

4. Андерс Дрейер («Сан-Диего»);

3. Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»);

2. Томас Мюллер («Ванкувер»);

1. Лионель Месси («Интер Майами»).

Добавим, что рейтинг был составлен до перехода хавбека Хамеса Родригеса в «Миннесоту».