Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.56
П2
4.95
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.55
П2
4.97
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.79
П2
4.07
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.50
П2
2.44
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.55
X
3.78
П2
1.82
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.21
П2
1.73
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.47
П2
14.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.64
П2
2.55
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.55
П2
2.24
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.31
П2
3.75
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.26
П2
1.65
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
16.00
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2

Тренер «Зенита-2»: «Семак знает всех игроков, детально, заинтересованность серьезная. Видимо, мы пока не дотягиваем до того, чтобы помогать основе в борьбе за чемпионство»

Главный тренер «Зенита-2» Константин Коноплев рассказал о внимании главного тренера «Зенита» Сергея Семака к команды.

Источник: Спортс"

— Как часто вы взаимодействуете с Семаком по рабочим моментам?

— В прошлом году был достаточно большой прогресс во взаимоотношениях «Зенита-2» и первой команды. Сергей Богданович спрашивал мое мнение по молодым ребятам. Он всех знает — имена, фамилии. Детально.

Заинтересованность со стороны Сергея Богдановича достаточно серьезная. Понятно, что, видимо, мы где-то пока немного не дотягиваем до того, чтобы помогать первой команде в борьбе за чемпионство.

Общаемся по телефону, но это не так часто происходит. В прошлом году общение было именно, когда мы приезжали на базу и играли с первой командой.

— Последний раз когда общались?

— 21 января, перед игрой первой команды, Сергей Богданович звонил, и мы как раз общались по игрокам, которые отправились от нас на сборы в Катар.

И до этого, перед сбором, когда «Зенит» провел одну тренировку у нас в манеже, тоже парой слов перекинулись. По плану, по всему.

Общение есть. Я считаю, что оно на достаточно хорошем уровне.

— Осенью Семак часто бывал на матчах «Зенита»-2?

— У нас есть специальное место на «Смене» на трибуне. Оттуда изнутри можно смотреть.

Насколько я знаю, на нескольких матчах он был. В первой части сезона за нас от основы играли Сережа Волков и Дима Васильев. И точно знаю, что Сергей Богданович на одну из игр приезжал.

Остальные игры, где они принимали участие, он смотрел по телевизору. Я думаю, что наших матчей он видел достаточно, — сказал Константин Коноплев.