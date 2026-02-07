Ван Дейк о планах после карьеры: «Не вижу себя экспертом и тренером. Переходишь из одного мира, где находишься под давлением, в другой, где не контролируешь происходящее на поле»

Я не думаю, что вижу себя тренером. Мне кажется, ты переходишь из одного мира, где постоянно находишься под давлением — не то чтобы мне это не нравилось, потому что это часть того, кем я хотел быть, — в другой, где на какое-то время оставляешь футбол, а потом возвращаешься, и при этом совершенно не контролируешь, что будет происходить на поле.