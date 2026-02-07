Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.56
П2
4.95
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.81
X
3.55
П2
4.97
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
1.90
X
3.79
П2
4.07
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.50
П2
2.44
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.65
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.55
X
3.78
П2
1.82
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.60
X
4.21
П2
1.73
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.24
X
6.47
П2
14.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.71
X
3.64
П2
2.55
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.55
П2
2.24
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.31
П2
3.75
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.13
X
4.26
П2
1.65
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.16
X
9.50
П2
16.00
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2

Ван Дейк о планах после карьеры: «Не вижу себя экспертом и тренером. Переходишь из одного мира, где находишься под давлением, в другой, где не контролируешь происходящее на поле»

34-летний защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк ответил на вопрос о том, хотел бы он стать футбольным экспертом после завершения карьеры.

Источник: Спортс"

"Я никогда не говорю никогда, потому что чувствую, что у меня есть возможность говорить или делать правильные вещи, но я не вижу себя в роли эксперта.

Я не думаю, что вижу себя тренером. Мне кажется, ты переходишь из одного мира, где постоянно находишься под давлением — не то чтобы мне это не нравилось, потому что это часть того, кем я хотел быть, — в другой, где на какое-то время оставляешь футбол, а потом возвращаешься, и при этом совершенно не контролируешь, что будет происходить на поле.

Мне очень нравится вдохновлять следующее поколение. Я довольно часто бываю в академии, потому что чувствую, что именно эти ребята помогут «Ливерпулю» остаться на вершине.

У меня есть свой юношеский турнир, и я хочу, чтобы он стал крупнейшим турниром для игроков до 13 лет в мире. Знаю, что это дает этим молодым людям, и мне это очень нравится. Посмотрим, времени еще достаточно", — сказал Вирджил ван Дейк.