Футбол. Англия
15:30
Манчестер Юнайтед
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
1.62
X
4.59
П2
5.03
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.82
X
3.58
П2
4.90
Футбол. Германия
17:30
Фрайбург
:
Вердер
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.70
П2
3.79
Футбол. Германия
17:30
Хайденхайм
:
Гамбург
Все коэффициенты
П1
2.97
X
3.51
П2
2.42
Футбол. Германия
17:30
Майнц
:
Аугсбург
Все коэффициенты
П1
2.00
X
3.55
П2
3.70
Футбол. Германия
17:30
Санкт-Паули
:
Штутгарт
Все коэффициенты
П1
4.60
X
3.79
П2
1.81
Футбол. Германия
17:30
Вольфсбург
:
Боруссия Д
Все коэффициенты
П1
4.50
X
4.21
П2
1.74
Футбол. Англия
18:00
Арсенал
:
Сандерленд
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.06
П2
13.00
Футбол. Англия
18:00
Борнмут
:
Астон Вилла
Все коэффициенты
П1
2.73
X
3.66
П2
2.53
Футбол. Англия
18:00
Бернли
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
3.19
X
3.53
П2
2.28
Футбол. Англия
18:00
Фулхэм
:
Эвертон
Все коэффициенты
П1
2.15
X
3.32
П2
3.72
Футбол. Англия
18:00
Вулверхэмптон
:
Челси
Все коэффициенты
П1
5.00
X
4.21
П2
1.68
Футбол. Испания
18:15
Барселона
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.50
П2
16.00
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.14
П2
4.80
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.50
X
3.18
П2
2.00
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.11
X
3.63
П2
3.50
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.75
П2
1.95
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.16
X
3.42
П2
3.65
Футбол. Англия
завершен
Лидс
3
:
Ноттингем Форест
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Осасуна
2
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Верона
0
:
Пиза
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Метц
0
:
Лилль
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Унион Б
1
:
Айнтрахт Ф
1
П1
X
П2

«Барселона» — «Мальорка». Онлайн-трансляция начнется в 18:15

«Барселона» встретится с «Мальоркой» в матче 23-го тура Ла Лиги.

Источник: Спортс"

Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу».

Спортс«проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало — в 18:15 по московскому времени. Телеканал “Матч! Футбол 2” покажет игру в прямом эфире.

Таблица Ла Лиги.

Статистика Ла Лиги.