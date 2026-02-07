Speedline: саудовская лига потеряла $2,4 млрд из-за бойкота Роналду

Роналду пропустил два последних матча «Аль-Насра». До этого португальская газета A Bola сообщала о возможном бойкоте игры со стороны футболиста. По сообщению источника, Роналду недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии управляет клубом, особенно по сравнению с соперниками, находящимися под управлением этой же организации. Нападающий считает, что команда не получила должного усиления в трансферное окно.