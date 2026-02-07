Speedline: саудовская лига потеряла $2,4 млрд из-за бойкота Роналду

ВАШИНГТОН, 7 февраля. /ТАСС/. Американская телекомпания FOX Sports приняла решение прекратить трансляцию матчей чемпионата Саудовской Аравии по футболу на фоне бойкота матчей «Аль-Насра» португальским нападающим Криштиану Роналду. Об этом сообщил портал Speedline.
По информации источника, в связи с данным решением лига уже понесла убытки в размере $2,4 млрд, связанные с ее глобальными медиа и коммерческими проектами. Отмечается, что FOX Sports стала первой крупной международной телекомпанией, которая отказалась от освещения чемпионата Саудовской Аравии.
Роналду пропустил два последних матча «Аль-Насра». До этого португальская газета A Bola сообщала о возможном бойкоте игры со стороны футболиста. По сообщению источника, Роналду недоволен тем, как Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии управляет клубом, особенно по сравнению с соперниками, находящимися под управлением этой же организации. Нападающий считает, что команда не получила должного усиления в трансферное окно.
Роналду 41 год, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира. В декабре 2022 года футболист перешел в «Аль-Наср», по ходу карьеры игрок также выступал за португальский «Спортинг», английский «Манчестер Юнайтед», итальянский «Ювентус» и испанский «Реал».
«Аль-Наср» после 20 туров набрал 49 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии. Лидирует «Аль-Хиляль» с 50 очками.