Илья Малинин: «Овечкин поддерживал меня на протяжении последних лет карьеры. Для меня большая честь, что рядом есть знаменитость, на которую можно равняться»

Ранее Овечкин подарил фигуристу шнурки для коньков.
«Это большая честь — получить подарок от Ови. Он поддерживал меня на протяжении последних нескольких лет моей карьеры, и для меня большая честь, что рядом есть знаменитость, на которую можно равняться. Он вселяет надежду и желает мне удачи», — сказал двукратный чемпион мира Малинин.
Сегодня, 7 февраля, Малинин выступит с короткой программой в командном турнире Олимпиады-2026 в Милане.
