Романо о забастовке Роналду: «Проблема в PIF, а не в “Аль-Насре” — с клубом у Криштиану прекрасные отношения. Давайте не будем преувеличивать, говоря, что он завтра уедет в&nbs

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
1-й тайм
Барселона
0
:
Мальорка
0
Все коэффициенты
П1
1.21
X
7.70
П2
16.00
Футбол. Англия
1-й тайм
Арсенал
0
:
Сандерленд
0
Все коэффициенты
П1
1.40
X
4.50
П2
11.75
Футбол. Англия
1-й тайм
Борнмут
0
:
Астон Вилла
1
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.10
П2
1.65
Футбол. Англия
1-й тайм
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
Все коэффициенты
П1
17.00
X
8.25
П2
1.45
Футбол. Англия
1-й тайм
Фулхэм
1
:
Эвертон
0
Все коэффициенты
П1
1.37
X
4.61
П2
9.50
Футбол. Англия
1-й тайм
Вулверхэмптон
0
:
Челси
1
Все коэффициенты
П1
13.25
X
6.14
П2
1.27
Футбол. Германия
перерыв
Фрайбург
1
:
Вердер
0
Все коэффициенты
П1
1.43
X
4.10
П2
10.00
Футбол. Германия
перерыв
Хайденхайм
0
:
Гамбург
1
Все коэффициенты
П1
10.50
X
4.05
П2
1.42
Футбол. Германия
перерыв
Майнц
1
:
Аугсбург
0
Все коэффициенты
П1
1.35
X
4.40
П2
11.00
Футбол. Германия
перерыв
Санкт-Паули
1
:
Штутгарт
0
Все коэффициенты
П1
2.05
X
3.28
П2
4.10
Футбол. Германия
перерыв
Вольфсбург
0
:
Боруссия Д
1
Все коэффициенты
П1
16.00
X
5.63
П2
1.25
Футбол. Франция
19:00
Ланс
:
Ренн
Все коэффициенты
П1
1.54
X
4.65
П2
5.84
Футбол. Италия
20:00
Дженоа
:
Наполи
Все коэффициенты
П1
4.56
X
3.10
П2
2.03
Футбол. Англия
20:30
Ньюкасл Юнайтед
:
Брентфорд
Все коэффициенты
П1
2.09
X
3.66
П2
3.52
Футбол. Германия
20:30
Боруссия М
:
Байер
Все коэффициенты
П1
3.70
X
3.65
П2
1.98
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.08
X
3.50
П2
3.78
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Франция
21:00
Брест
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
2.38
X
3.17
П2
3.34
Футбол. Италия
22:45
Фиорентина
:
Торино
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.93
П2
5.40
Футбол. Испания
23:00
Реал Сосьедад
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.67
X
4.09
П2
5.23
Футбол. Франция
23:05
Нант
:
Лион
Все коэффициенты
П1
4.89
X
3.72
П2
1.78
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Романо о забастовке Роналду: «Проблема в PIF, а не в “Аль-Насре” — с клубом у Криштиану прекрасные отношения. Давайте не будем преувеличивать, говоря, что он завтра уедет в&nbs

Криштиану Роналду на данный момент не думает об уходе из «Аль-Насра», сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

Источник: Спортс"

Форвард сборной Португалии пропустил два матча в чемпионате Саудовской Аравии — против «Аль-Рияда» (1:0) и «Аль-Иттихада» (2:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами и считает, что «Аль-Насру» мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате.

«Проблема не в отношениях Криштиану Роналду с “Аль-Насром”. У Криштиану прекрасные отношения с тренером, с партнерами по команде, с болельщиками и руководством клуба, и он доволен людьми, работающими в клубе.

Но есть PIF, фонд, который контролирует несколько клубов Саудовской профессиональной лиги и принимает решения о бюджетах, инвестициях и всем остальном. Криштиану не в восторге от того, как они управляют клубами.

Дело не в руководстве, персонале, тренере или игроках «Аль-Насра». Дело не в том, что Криштиану разрывает отношения с клубом. Нисколько. Давайте не будем преувеличивать и говорить что-то вроде: «Криштиану завтра уйдет в МЛС или в “Манчестер Юнайтед”, — сказал Романо в выпуске на своем ютуб-канале.

Роналду пропустил уже два матча «Аль-Насра»: теперь из-за долгов.