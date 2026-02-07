Цезари Кухарски: «Преподайте Мудрику урок истории на тему того, что в 1939 году свободной Украины не было!»

Ранее вингер сборной Украины, играя в Counter-Strike, предлагал сопернику из Польши посоревноваться на картах «Волынь» и «39», за что был забанен на месяц.
"Мудрик — это не Шевченко! Волнение и возмущение из-за глупости футболиста сильнее, чем серьезное заявление Инфантино из ФИФА о допуске россиян к участию в международных соревнованиях.
Вам лучше преподать Мудрику урок истории на тему того, что в 1939 году свободной Украины не было!" — написал бывший форвард сборной Польши.
Дитятьев о бане Мудрика в CS: «Он не знает, о чем говорит, повторяет лозунги, которых не понимает. Тема Волыни вызывает крайние эмоции с обеих сторон. В Украине тяжелое время, а он в Лондоне играет в игры».