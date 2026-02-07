Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
1-й тайм
Нант
0
:
Лион
0
Все коэффициенты
П1
4.10
X
3.48
П2
1.95
Футбол. Испания
1-й тайм
Реал Сосьедад
0
:
Эльче
0
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.75
П2
4.30
Футбол. Италия
1-й тайм
Фиорентина
0
:
Торино
1
Все коэффициенты
П1
3.65
X
3.28
П2
2.20
Футбол. Испания
20:30
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.53
П2
3.88
Футбол. Испания
16:00
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Ибрагимович снялся в промо Олимпиады: «Люди спрашивают меня, как стать чемпионом в Милане? Нужно быть особенным. Зачем быть нормальным, если можно быть лучшим?»

Бывший нападающий «Милана» и «Интера» Златан Ибрагимович снялся в промо-ролике BBC, посвященном зимним Олимпийским играм 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Источник: Спортс"

В видео Златан рассуждает на тему, как стать чемпионом в Милане.

"Хочешь, чтобы я рассказал тебе, как стать чемпионом в Милане? Люди задают мне этот вопрос, надеясь получить простой ответ. Но путь чемпиона никогда не бывает легким.

О чем ты думаешь, когда слышишь имя Златан? Может, ты думаешь об этом месте — Милан. Я многое выиграл в Милане. Чтобы побеждать здесь, нужно быть особенным. Ты не можешь быть нормальным.

Чемпионы зимних Олимпийских игр — ненормальные. И поэтому они мне нравятся. Это спорт для людей, которые любят риск. Ты должен быть готов уловить момент.

Так что случай внимательно, потому что я повторять не буду. Зимние Олимпийские игры удивят тебя. Холод — это заставляет чувствовать себя живым. Ты полюбишь это.

Зачем быть нормальным, если можно быть лучшим? Так если ты хочешь узнать, как стать чемпионом в Милане — смотри и узнаешь", — говорит Ибрагимович.