Ибрагимович снялся в промо Олимпиады: «Люди спрашивают меня, как стать чемпионом в Милане? Нужно быть особенным. Зачем быть нормальным, если можно быть лучшим?»

В видео Златан рассуждает на тему, как стать чемпионом в Милане.
"Хочешь, чтобы я рассказал тебе, как стать чемпионом в Милане? Люди задают мне этот вопрос, надеясь получить простой ответ. Но путь чемпиона никогда не бывает легким.
О чем ты думаешь, когда слышишь имя Златан? Может, ты думаешь об этом месте — Милан. Я многое выиграл в Милане. Чтобы побеждать здесь, нужно быть особенным. Ты не можешь быть нормальным.
Чемпионы зимних Олимпийских игр — ненормальные. И поэтому они мне нравятся. Это спорт для людей, которые любят риск. Ты должен быть готов уловить момент.
Так что случай внимательно, потому что я повторять не буду. Зимние Олимпийские игры удивят тебя. Холод — это заставляет чувствовать себя живым. Ты полюбишь это.
Зачем быть нормальным, если можно быть лучшим? Так если ты хочешь узнать, как стать чемпионом в Милане — смотри и узнаешь", — говорит Ибрагимович.