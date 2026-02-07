Кондаков о воспитанниках в «Зените»: «Это сильнейший клуб, цена ошибки большая. Ничья — уже отрицательный результат. У Семака нет времени и возможности ждать, когда мы станем меньше ошибаться&raqu

Но «Зенит» лучший, сильнейший клуб. Не понимаю людей, которые упрекают тренеров, что они не так много используют молодых. Цена ошибки очень большая. И то, что могут позволить себе клубы из нижней восьмерки, «Зенит» позволить не может. Потому что для нас ничья — это уже отрицательный результат. Есть только победы, первое место — и ничего больше.