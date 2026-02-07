Ричмонд
Кондаков о воспитанниках в «Зените»: «Это сильнейший клуб, цена ошибки большая. Ничья — уже отрицательный результат. У Семака нет времени и возможности ждать, когда мы станем меньше ошибаться&raqu

Даниил Кондаков объяснил, почему за «Зенит» играет меньше воспитанников, чем некоторым хотелось бы.

— Да, в Санкт-Петербурге все ждут, чтобы в главной команде заиграли свои воспитанники. Поэтому, кстати, к Вадику Шилову было столько симпатий со стороны болельщиков и каждый наш позитивный момент в игре воспринимается так тепло.

Но «Зенит» лучший, сильнейший клуб. Не понимаю людей, которые упрекают тренеров, что они не так много используют молодых. Цена ошибки очень большая. И то, что могут позволить себе клубы из нижней восьмерки, «Зенит» позволить не может. Потому что для нас ничья — это уже отрицательный результат. Есть только победы, первое место — и ничего больше.

И у того же Сергея Богдановича нет времени и возможности ждать, когда мы станем меньше ошибаться. А ведь если адекватно оценивать ситуацию, процент брака у молодого игрока выше чем, у взрослого в «Зените».

— Как быть в такой ситуации?

— Наше дело — каждый день биться и доказывать главному тренеру. Причем сколько времени в матчах нам дают, столько и использовать. 5, 10 или 15 минут. Их тоже, кстати, еще надо заслужить. Потом выйти и попытаться показать, что и в следующей игре на них есть шанс.

Мне кажется, заиграть в «Зените» можно только так. Ну и еще чтобы было немного удачи в голевых моментах, тогда все будет хорошо, — сказал 17-летний полузащитник.