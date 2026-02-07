Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди, это выглядело как сцена войны. Из-за адреналина я не&nbs

"Он сказал мне, что Колин и Юго живы. По крайней мере, на тот момент. Когда прибыли спасатели, всех раненых собрали в баре напротив. В тот момент я уже не мог двигаться. Потом меня на скорой отвезли в Сьон. Я был в сознании и много разговаривал с медбратом. Он успокаивал меня, говорил, что я выживу. А когда я приехал в больницу, впервые почувствовал боль, особенно в спине — адреналин ушел. Это было очень тяжело.