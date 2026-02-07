Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди, это выглядело как сцена войны. Из-за адреналина я не&nbs

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.80
П2
1.30
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
3
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.81
П2
15.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Торино
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.50
П2
29.00
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.53
П2
3.88
Футбол. Испания
07.02
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Пострадавший при пожаре на курорте в Швейцарии игрок системы «Меца»: «Я кричал имена друзей, но ответа не было. Вокруг обгоревшие люди, это выглядело как сцена войны. Из-за адреналина я не&nbs

19-летний игрок системы «Меца» Таирис дос Сантос, получивший ожоги 30% тела при пожаре в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана в Швейцарии в ночь на 31 декабря, рассказал подробности случившегося.

Источник: Спортс"

В результате трагедии погибли около сорока человек, более сотни получили ранения.

«Я видел, как умираю. Слишком сложно подобрать слова для такого. Мы были в баре минут 30−40, атмосфера была хорошая. Колин (девушка Тириса — Спортс»") захотела в туалет, я пошел с ней. Я вышел раньше и направился к выходу. И тут увидел пламя. Я сразу понял, что мы в опасности. Не раздумывая, развернулся и пошел за ней. Я крикнул ее имя, и она сразу увидела по моим глазам, что что-то не так. Она тут же пошла за мной.

На лестнице я упал. Колин тоже. А потом — провал. Я ничего не помню до момента, когда оказался снаружи бара, один. Помню, как сел на асфальт и кричал имена двух друзей и Колин. Ответа не было — это было ужасно. Вокруг были обгоревшие люди. Это выглядело как сцена войны.

Странно, но я совсем не помню, что чувствовал в этот момент. Было много адреналина. Я даже не чувствовал боли. Я только очень переживал за друзей и за Колин — хотел знать, живы ли они", сказал Таирис.

Его нашел друг Эллиот, у которого также были легкие ожоги.

"Он сказал мне, что Колин и Юго живы. По крайней мере, на тот момент. Когда прибыли спасатели, всех раненых собрали в баре напротив. В тот момент я уже не мог двигаться. Потом меня на скорой отвезли в Сьон. Я был в сознании и много разговаривал с медбратом. Он успокаивал меня, говорил, что я выживу. А когда я приехал в больницу, впервые почувствовал боль, особенно в спине — адреналин ушел. Это было очень тяжело.

Сейчас все нормально. Боли уже нет. Есть зуд, но компрессионная одежда помогает. Утром и днем — физиотерапия, чтобы кожа не стягивалась. В начале я почти не мог отдыхать из-за боли и зуда, но самое страшное уже позади.

Иногда образы возвращаются… Это тяжело. То, что я видел… Это было ужасно. Никому такого не пожелаешь. Пока я не слишком думаю о будущем. Врачи сказали, что я смогу вернуться в футбол — это меня успокоило", — рассказал Таирис.

23 января Жак Морретти, хозяин Le Constellation, где случился пожар, был освобожден под залог после двух недель заключения.

«Ненормально, что он на свободе, а мы все еще в больнице. Наши семьи страдают. И есть те, кому еще хуже — есть погибшие. Я зол, как и все жертвы и их близкие. Мы ни о чем не просили. Конечно, он должен понести наказание», — считает Таирис.

Таирис получил ожоги спины, лица, рук и кистей, ему сделали пересадку кожи. Юго, футболист «Кевийи», лечится в парижской больнице с ожогами рук и лица. А Колин, которую срочно эвакуировали в Бельгию, провела три недели в коме и перенесла три операции.