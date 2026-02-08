Пол Мерсон: «У “Ман Сити” бардак в защите, “Ливерпуль” может их разнести. Для “горожан” даже ничья будет означать, что борьба за титул окончена, “Арсенал” будет впереди&nb

«Буду в шоке, если “Ливерпуль” проиграет этот матч! Он оправился от гола “Брентфорда” на последних минутах, 10 голов в следующих двух матчах означают, что в атаке все получается.
А «Манчестер Сити» постоянно пропускает. Если посмотреть на результаты, не видя матчи, можно подумать, что команда просто парит над полем. Но правда в том, что в каждой игре «горожане» дают создавать момент за моментом.
«Ливерпуль» отнюдь не плох у ворот, а у «Манчестер Сити» в защите полный бардак — его на «Энфилде» могут просто разнести.
«Ньюкасл» был очень хорош в течение первых 30 минут матча с «Ливерпулем». Если «Сити» сможет играть в стиле «Ньюкасла», то будет совсем другой разговор! Но если игра будет открытой, а соперники будут обмениваться ударами, «Ливерпуль» легко победит.
«Ман Сити» надо выигрывать. Даже ничья будет означать, что борьба за титул окончена, потому что «Арсенал» будет впереди на 8 очков. И, как я говорил раньше, я жду, что на этих выходных гонка будет завершена. Победа «Ливерпуля», — спрогнозировал бывший форвард сборной Англии.