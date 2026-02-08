Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Лион
1
П1
15.00
X
4.80
П2
1.30
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
2
:
Эльче
1
П1
1.30
X
4.81
П2
15.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Торино
1
П1
1.17
X
6.60
П2
37.00
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
П1
2.03
X
3.53
П2
3.88
Футбол. Испания
07.02
Райо Вальекано
:
Овьедо
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
Пол Мерсон: «У “Ман Сити” бардак в защите, “Ливерпуль” может их разнести. Для “горожан” даже ничья будет означать, что борьба за титул окончена, “Арсенал” будет впереди&nb

Пол Мерсон допустил, что «Манчестер Сити» будет разгромлен на «Энфилде».

Источник: Спортс"

«Буду в шоке, если “Ливерпуль” проиграет этот матч! Он оправился от гола “Брентфорда” на последних минутах, 10 голов в следующих двух матчах означают, что в атаке все получается.

А «Манчестер Сити» постоянно пропускает. Если посмотреть на результаты, не видя матчи, можно подумать, что команда просто парит над полем. Но правда в том, что в каждой игре «горожане» дают создавать момент за моментом.

«Ливерпуль» отнюдь не плох у ворот, а у «Манчестер Сити» в защите полный бардак — его на «Энфилде» могут просто разнести.

«Ньюкасл» был очень хорош в течение первых 30 минут матча с «Ливерпулем». Если «Сити» сможет играть в стиле «Ньюкасла», то будет совсем другой разговор! Но если игра будет открытой, а соперники будут обмениваться ударами, «Ливерпуль» легко победит.

«Ман Сити» надо выигрывать. Даже ничья будет означать, что борьба за титул окончена, потому что «Арсенал» будет впереди на 8 очков. И, как я говорил раньше, я жду, что на этих выходных гонка будет завершена. Победа «Ливерпуля», — спрогнозировал бывший форвард сборной Англии.