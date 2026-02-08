Конте о 3:2 с «Дженоа»: «Наполи» делает что-то невероятное, но это недооценивают. Из-за травм я скоро сам выйду играть? Когда нет игроков, трудно зарабатывать на хлеб"

В перерыве из-за повреждения был заменен Скотт Мактоминей.
"С начала года у него проблемы с сухожилием: бывают периоды, когда воспаление усиливается, и другие, когда врачи лучше контролируют ситуацию. Он был готов выйти во втором тайме, но попросил не делать резких рывков. Я предпочел иметь на поле игрока, готового на все сто процентов.
Надеюсь, что к вторнику он сможет восстановиться — у нас четвертьфинал Кубка Италии, и нам нужны 11 игроков. Нам будет противостоять команда, которая не играла и борется за место в Лиге чемпионов, что говорит о высоком уровне соперника".
Об игре.
«Мне было интересно посмотреть, как мы отреагируем на травму Ди Лоренцо. Он олицетворяет “Наполи” — это игрок, который дает пользу не только с тактической точки зрения на поле, но и благодаря своему характеру и лидерским качествам. Я доволен и горжусь своими ребятами, мы заслуживали победы. Во время матча я сказал скамейке: “Скоро сам выйду играть”? По регламенту я не могу выходить на поле, иначе я бы им помог.
У нас есть затяжные травмы — у де Брюйне, Гилмора, Лукаку, Ангисса, Ди Лоренцо, и теперь очередь дошла до Мактоминея. Спасибо всем, в том числе таким ребятам, как Вергара и Амброзино, хотя последний предпочел уйти в Серию B, чтобы получать игровую практику. Нам остается только собрать осколки и думать о «Комо». Они отдохнули, матч будет очень тяжелым. Надеемся вернуть Мактоминея — он для нас ключевая фигура.
Мы делаем что-то невероятное, но это недооценивают. Мы выходим на поле, и именно игроки должны делать разницу; если игроков нет, становится трудно зарабатывать на хлеб", — сказал Конте.