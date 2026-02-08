Конте о 3:2 с «Дженоа»: «Наполи» делает что-то невероятное, но это недооценивают. Из-за травм я скоро сам выйду играть? Когда нет игроков, трудно зарабатывать на хлеб"

Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
15.00
X
4.80
П2
1.30
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
2
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
1.30
X
4.81
П2
15.00
Футбол. Италия
2-й тайм
Фиорентина
2
:
Торино
1
Все коэффициенты
П1
1.17
X
6.60
П2
37.00
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.53
П2
3.88
Футбол. Испания
07.02
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Конте о 3:2 с «Дженоа»: «Наполи» делает что-то невероятное, но это недооценивают. Из-за травм я скоро сам выйду играть? Когда нет игроков, трудно зарабатывать на хлеб"

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте высказался о победе над «Дженоа» (3:2) в 24-м туре Серии А.

В перерыве из-за повреждения был заменен Скотт Мактоминей.

"С начала года у него проблемы с сухожилием: бывают периоды, когда воспаление усиливается, и другие, когда врачи лучше контролируют ситуацию. Он был готов выйти во втором тайме, но попросил не делать резких рывков. Я предпочел иметь на поле игрока, готового на все сто процентов.

Надеюсь, что к вторнику он сможет восстановиться — у нас четвертьфинал Кубка Италии, и нам нужны 11 игроков. Нам будет противостоять команда, которая не играла и борется за место в Лиге чемпионов, что говорит о высоком уровне соперника".

Об игре.

«Мне было интересно посмотреть, как мы отреагируем на травму Ди Лоренцо. Он олицетворяет “Наполи” — это игрок, который дает пользу не только с тактической точки зрения на поле, но и благодаря своему характеру и лидерским качествам. Я доволен и горжусь своими ребятами, мы заслуживали победы. Во время матча я сказал скамейке: “Скоро сам выйду играть”? По регламенту я не могу выходить на поле, иначе я бы им помог.

У нас есть затяжные травмы — у де Брюйне, Гилмора, Лукаку, Ангисса, Ди Лоренцо, и теперь очередь дошла до Мактоминея. Спасибо всем, в том числе таким ребятам, как Вергара и Амброзино, хотя последний предпочел уйти в Серию B, чтобы получать игровую практику. Нам остается только собрать осколки и думать о «Комо». Они отдохнули, матч будет очень тяжелым. Надеемся вернуть Мактоминея — он для нас ключевая фигура.

Мы делаем что-то невероятное, но это недооценивают. Мы выходим на поле, и именно игроки должны делать разницу; если игроков нет, становится трудно зарабатывать на хлеб", — сказал Конте.