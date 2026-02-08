Конте о 3:2 с «Дженоа»: «Наполи» делает что-то невероятное, но это недооценивают. Из-за травм я скоро сам выйду играть? Когда нет игроков, трудно зарабатывать на хлеб"

«Мне было интересно посмотреть, как мы отреагируем на травму Ди Лоренцо. Он олицетворяет “Наполи” — это игрок, который дает пользу не только с тактической точки зрения на поле, но и благодаря своему характеру и лидерским качествам. Я доволен и горжусь своими ребятами, мы заслуживали победы. Во время матча я сказал скамейке: “Скоро сам выйду играть”? По регламенту я не могу выходить на поле, иначе я бы им помог.