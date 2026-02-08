Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Франция
2-й тайм
Нант
0
:
Лион
1
Все коэффициенты
П1
64.00
X
5.30
П2
1.23
Футбол. Испания
2-й тайм
Реал Сосьедад
3
:
Эльче
1
Все коэффициенты
П1
1.10
X
7.42
П2
34.00
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.53
П2
3.84
Футбол. Испания
07.02
Райо Вальекано
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.78
X
3.45
П2
5.00
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Торино
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Манчестер Юнайтед
2
:
Тоттенхэм Хотспур
0
П1
X
П2

Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»

Британский телеведущий Пирс Морган поддержал Криштиану Роналду в его бойкоте игр «Аль-Насра».

Форвард сборной Португалии пропустил два матча в чемпионате Саудовской Аравии — против «Аль-Рияда» (1:0) и «Аль-Иттихада» (2:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами и считает, что «Аль-Насру» мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».

Также сообщалось, что Криштиану был готов сыграть с «Аль-Иттихадом», если бы «Аль-Наср» выплатил задолженность по зарплате.

Пирс Морган ответил на обращение пользователя соцсети Х, который спросил: «Была ли у вас возможность поговорить со своим другом Криштианупо поводу его протеста? Считаю, что всем футбольным болельщикам нужна ясность в этом вопросе. Вы могли бы войти в историю».

Морган написал: «Да, у меня был такой разговор, но он останется между мной и Криштиану. Достаточно сказать, что я полностью понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю».