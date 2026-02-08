Морган о забастовке Роналду: «Я понимаю, что он чувствует, и на 100% его поддерживаю»

Форвард сборной Португалии пропустил два матча в чемпионате Саудовской Аравии — против «Аль-Рияда» (1:0) и «Аль-Иттихада» (2:0). Ранее стало известно, что Роналду недоволен тем, как Суверенный фонд Саудовской Аравии (PIF) управляет клубом по сравнению с конкурентами и считает, что «Аль-Насру» мешают в борьбе за чемпионство. Он также выступал против перехода Карима Бензема в «Аль-Хилаль» из-за «нанесения ущерба конкуренции».