Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове — там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен свой подход, о

Когда читаю новости, что, возможно, сегодня-завтра скажут, что все хорошо, я очень этого хочу. Он действительно один из лучших футболистов в Украине на данный момент и очень помог бы в сборной в стыковых матчах. Как человек и футболист, я хочу, чтобы он достиг того, что у него в голове. Там, думаю, как минимум «Золотой мяч», — передает Tribuna.com слова Степаненко в интервью YouTube-каналу «Трендець».