Степаненко о Мудрике: «Бернабеу» аплодировал ему в конце дебютной игры. Хочу, чтобы Миша достиг того, что у него в голове — там как минимум «Золотой мяч». Но к нему нужен свой подход, о

Полузащитник «Еюпспора» Тарас Степаненко хотел бы, чтобы Михаил Мудрик реализовал потенциал.

— Многие говорили, что с Мудриком невозможно было ему что-то навязать. Тренеры говорили, и Фонсека говорил, и разные люди, и футболисты, что у него своя философия. Ты говорил с ним, пытался как-то на него повлиять, видел какой-то отклик или нет?

— Ты же знаешь, как Миша начал играть в «Шахтере»?

— Расскажи.

— Тренером был Де Дзерби. И Миша ему очень нравился. Он всегда кричал: «Если я не сделаю из тебя футболиста, то я не тренер».

Как-то мы играли в гостях с «Реалом» и приходим на тренировку. Мы приходим на тренировку — у Де Дзерби она всегда была утром перед игрой. Миша в составе, играет как левый вингер. Де Дзерби подошел ко мне и говорит: «Можешь ему помочь на поле?» Я говорю: «Без проблем».

Первое касание Миши — мяч в аут.

И он сразу на меня смотрит, потому что я играю как левая «шестерка», а он левый вингер. Я ему: «Миша, давай, поддерживаю». В конце игры ему аплодировал «Бернабеу». Это был такой дебют. После этого о нем уже начали говорить, и он начал играть.

Для него просто нужен свой подход. Он такая интровертная личность, живет в себе и со своими интересами. Просто нужно к каждому человеку найти подход.

— Он выйдет из этой ситуации с допингом?

— Я очень на это надеюсь. Иногда я ему пишу: «Миша, как дела?» Я не спрашиваю про его проблему, просто поддержать, спросить, как он, как себя чувствует. Он всегда отвечает, что все нормально.

Когда читаю новости, что, возможно, сегодня-завтра скажут, что все хорошо, я очень этого хочу. Он действительно один из лучших футболистов в Украине на данный момент и очень помог бы в сборной в стыковых матчах. Как человек и футболист, я хочу, чтобы он достиг того, что у него в голове. Там, думаю, как минимум «Золотой мяч», — передает Tribuna.com слова Степаненко в интервью YouTube-каналу «Трендець».