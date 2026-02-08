Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Италия
14:30
Болонья
:
Парма
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.88
П2
5.50
Футбол. Испания
16:00
Алавес
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.41
X
2.73
П2
3.92
Футбол. Италия
17:00
Лечче
:
Удинезе
Все коэффициенты
П1
3.19
X
2.91
П2
2.64
Футбол. Англия
17:00
Брайтон
:
Кристал Пэлас
Все коэффициенты
П1
2.03
X
3.64
П2
3.73
Футбол. Франция
17:00
Ницца
:
Монако
Все коэффициенты
П1
3.27
X
3.93
П2
2.10
Футбол. Германия
17:30
Кельн
:
РБ Лейпциг
Все коэффициенты
П1
3.48
X
3.98
П2
2.02
Футбол. Испания
07.02
Севилья
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
2.04
X
3.52
П2
3.82
Футбол. Испания
18:15
Атлетик
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
1.65
X
3.99
П2
5.59
Футбол. Франция
завершен
Нант
0
:
Лион
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
3
:
Эльче
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Фиорентина
2
:
Торино
2
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Брест
2
:
Лорьян
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Ньюкасл Юнайтед
2
:
Брентфорд
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
1
:
Байер
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Дженоа
2
:
Наполи
3
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Ланс
3
:
Ренн
1
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Барселона
3
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Арсенал
3
:
Сандерленд
0
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Борнмут
1
:
Астон Вилла
1
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Бернли
0
:
Вест Хэм
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Фулхэм
1
:
Эвертон
2
П1
X
П2
Футбол. Англия
завершен
Вулверхэмптон
1
:
Челси
3
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Фрайбург
1
:
Вердер
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Хайденхайм
0
:
Гамбург
2
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Майнц
2
:
Аугсбург
0
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Санкт-Паули
2
:
Штутгарт
1
П1
X
П2
Футбол. Германия
завершен
Вольфсбург
1
:
Боруссия Д
2
П1
X
П2

Стрепетов о «Зените» после 0:3 от «Краснодара»: «Для Семака это был мастер-класс от Мусаева. Барриос отметился прической, Мостовой — южным загаром. Латышонку надо к окулисту — шу

Алексей Стрепетов высказался о поражении «Зенита» от «Краснодара» (0:3) в матче Winline Зимнего кубка РПЛ.

— С чем связываете крупное поражение «Зенита» от «Краснодара»?

— Моментов было не так много. Казалось бы, вышел состав, приближенный к основному. Мы видели центральный треугольник обороны: Дивеев — Нино — Барриос. Видели Мантуана, Вегу, Глушенкова, Педро, Соболева, Энрике, Мостового. Это практически костяк. И первые минуты «Краснодар» владел мячом, проводил хорошие атаки.

У «Зенита» тоже был неплохой момент на 28-й минуте, но Глушенкову не хватило культуры паса на Соболева, а Саше не хватило доли секунды, чтобы финишировать первым и забить мяч. Очень хорошая была комбинация, и забей гол, может, что-то в игре «Зенита» поменялось бы. Но Соболев сразу был не агрессивный.

Ну и к Латышонку у меня огромные вопросы уже не первый раз. Ему надо сходить к окулисту. Это шутка. Но он ошибся в приеме. Обычно такие мячи или берут, или отправляют за лицевую. А его ошибка привела к тому, что «Краснодар» повел 1:0. После этого питерцы выровняли игру.

Но у меня вопрос к Барриосу. Где он был? Он отметился только новой прической. Мы много говорим о Мостовом, что он должен шагнуть в Европу, но вчера увидели у него только хороший южный загар. То есть один отметился прической, а второй — южным загаром. В первом тайме было отчетливо видно, что у «Краснодара» поставлена игра, причем грамотно. А «Зенит» все еще ищет игру как в середине поля, так и в атаке.

— Что скажете по второму тайму?

— Был момент, который мог перевернуть игру. Шла передача в штрафную, Дивеев сделал сброс на Энрике, и тот не попал в пустой угол. Эти два нереализованных момента сказались на игре, но у «Краснодара» вышли молодые ребята, очень агрессивные, и они проехались по «Зениту». Счет стал 2:0. Причем по делу, потому что оборона питерцев играла очень вальяжно, не организованно. Не было страховки.

Ну и третий мяч «быков» был фантастически разыгран. И это все сделали молодые ребята. Во втором тайме «Краснодар» просто разорвал «Зенит» во всех линиях, особенно в середине поля.

Резюмируя матч, я бы сказал, что для Семака это был мастер-класс от Мусаева. Игра «Краснодара» мне очень понравилась. Был какой-то раж. Это ответ игроков южан нашим экспертам, которые уверенно ставили на победу питерцев, — сказал экс-тренер клуба из Санкт-Петербурга.

