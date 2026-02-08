Стрепетов о «Зените» после 0:3 от «Краснодара»: «Для Семака это был мастер-класс от Мусаева. Барриос отметился прической, Мостовой — южным загаром. Латышонку надо к окулисту — шу

— С чем связываете крупное поражение «Зенита» от «Краснодара»?
— Моментов было не так много. Казалось бы, вышел состав, приближенный к основному. Мы видели центральный треугольник обороны: Дивеев — Нино — Барриос. Видели Мантуана, Вегу, Глушенкова, Педро, Соболева, Энрике, Мостового. Это практически костяк. И первые минуты «Краснодар» владел мячом, проводил хорошие атаки.
У «Зенита» тоже был неплохой момент на 28-й минуте, но Глушенкову не хватило культуры паса на Соболева, а Саше не хватило доли секунды, чтобы финишировать первым и забить мяч. Очень хорошая была комбинация, и забей гол, может, что-то в игре «Зенита» поменялось бы. Но Соболев сразу был не агрессивный.
Ну и к Латышонку у меня огромные вопросы уже не первый раз. Ему надо сходить к окулисту. Это шутка. Но он ошибся в приеме. Обычно такие мячи или берут, или отправляют за лицевую. А его ошибка привела к тому, что «Краснодар» повел 1:0. После этого питерцы выровняли игру.
Но у меня вопрос к Барриосу. Где он был? Он отметился только новой прической. Мы много говорим о Мостовом, что он должен шагнуть в Европу, но вчера увидели у него только хороший южный загар. То есть один отметился прической, а второй — южным загаром. В первом тайме было отчетливо видно, что у «Краснодара» поставлена игра, причем грамотно. А «Зенит» все еще ищет игру как в середине поля, так и в атаке.
— Что скажете по второму тайму?
— Был момент, который мог перевернуть игру. Шла передача в штрафную, Дивеев сделал сброс на Энрике, и тот не попал в пустой угол. Эти два нереализованных момента сказались на игре, но у «Краснодара» вышли молодые ребята, очень агрессивные, и они проехались по «Зениту». Счет стал 2:0. Причем по делу, потому что оборона питерцев играла очень вальяжно, не организованно. Не было страховки.
Ну и третий мяч «быков» был фантастически разыгран. И это все сделали молодые ребята. Во втором тайме «Краснодар» просто разорвал «Зенит» во всех линиях, особенно в середине поля.
Резюмируя матч, я бы сказал, что для Семака это был мастер-класс от Мусаева. Игра «Краснодара» мне очень понравилась. Был какой-то раж. Это ответ игроков южан нашим экспертам, которые уверенно ставили на победу питерцев, — сказал экс-тренер клуба из Санкт-Петербурга.