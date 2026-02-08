Стрепетов о «Зените» после 0:3 от «Краснодара»: «Для Семака это был мастер-класс от Мусаева. Барриос отметился прической, Мостовой — южным загаром. Латышонку надо к окулисту — шу

Но у меня вопрос к Барриосу. Где он был? Он отметился только новой прической. Мы много говорим о Мостовом, что он должен шагнуть в Европу, но вчера увидели у него только хороший южный загар. То есть один отметился прической, а второй — южным загаром. В первом тайме было отчетливо видно, что у «Краснодара» поставлена игра, причем грамотно. А «Зенит» все еще ищет игру как в середине поля, так и в атаке.